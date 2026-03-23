Ивайло Чочев: Горд съм да бъда Футболист №2 на България!

23 Март, 2026 09:35 482 2

Полузащитникът на Лудогорец отново е втори в класацията след 11 години

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев отново зае второто място в класацията за Футболист на България, след като през 2015-а година се нареди на същата позиция.

На церемонията за Футболист на България за 2025-а година той комбинира това постижение с наградата за най-добър полузащитник, където бе категоричен победител.

"Аз съм изключително радостен да спечеля приза за най-добър полузащитник след толкова много качествени халфове във всички клубове. За мене това е голяма чест, а да съм футболист номер 2 на България, е излишно да коментирам! Изключително съм горд с това и радостен с този резултат“, сподели Чочев. "Значи вие, журналистите, сте оценили така това, което аз правя“.

През 2015-а година той беше втори след Ивелин Попов, а през 2022-а и 2023-а година завърши на третото място.

"Стремя се да държа едно ниво, да се представям добре, въпреки че вече понапреднах с годините. Но пак казвам – това, което ми предоставя Лудогорец като условия и като клуб, ме задължава да показвам най-доброто, на което съм способен“, допълни Чочев.

Полузащитникът говори и за шансовете на отбора да спечели отново титлата, като призна, че предимството към момента е на страната на Левски, а оставащите кръгове са все по-малко:

"Разбира се, че колкото по-малко мачове остават, шансовете ни намаляват. Но това не означава, че ние сме се отказали, защото във всеки един мач излизаме за победа, ще се борим и накрая ще видим докъде ще ни стигнат силите. Да, имаме и два мача за Купата с ЦСКА. Това може би е плюс, защото тези мачове ще ни държат в добра кондиция. Ще срещнем много силния отбор на ЦСКА, много добър състав. А това значи, че трябва да покажем най-доброто от себе си. Защото когато играеш такива мачове на високо ниво, отборът влиза във всеки двубой много добре подготвен“.

Чочев се бори и за личен голмайсторски приз, като заедно с Евертон Бала от Левски водят в класирането с по 15 гола. Мамаду Диало от ЦСКА 1948 е на трето място с 14, а Леандро Годой – с 12.

В медийното внимание Чочев влезе и с жест към съотборника си Ерик Биле, когато на мача със Спартак (Варна) предостави правото да изпълни дузпа. Разградчани победиха с 5:1, а Биле реализира от бялата точка в добавеното време.

"Голмайсторският приз не ми е толкова важен, защото на първо място за мене е отборът да побеждава. Пак казвам – Ерик Биле играе нападател, от доста време не е вкарвал гол и мисля, че беше важно да отбележи. И така да си върне малко самочувствието, защото имаме сега доста важни мачове, в които той трябва да помогне. Имаше и други момчета, които имаха нужда да изпълнят тази дузпа, но няма как всички. И тогава предоставихме на него, защото играе нападател. Има още доста мачове напред и да се надяваме, че аз ще продължа да вкарвам, не само от дузпи“, завърши Ивайло Чочев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щИРЛИц

    1 0 Отговор
    Скромно момче. Без татуировки и надутости !

    09:40 23.03.2026

  • 2 ще стане като батя си стоичков

    0 0 Отговор
    щом вкарва топката във вратата ще го снимат . а конкурентите му са на европейско ниво . новите срещи са с тактики на изтощение и игра без много голове . догодина може да наградят някой левскар .

    09:47 23.03.2026

