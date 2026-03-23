Английската Висша лига с възможност за исторически рекорд: Може да има 7 отбора в Шампионската лига

Английският футбол е на път да запише златна страница в историята на европейските клубни турнири. За първи път в историята на Шампионската лига, цели седем тима от Висшата лига могат да се класират за най-престижния клубен турнир на Стария континент през следващия сезон – истински прецедент, който би разтърсил футболната карта на Европа.

Как е възможно това?

Обичайно Англия разполага с четири квоти за участие в Шампионската лига, но благодарение на нововъведената система за „квотно място за представяне“ на УЕФА, броят на представителите може да нарасне. Този допълнителен шанс се определя от клубния коефициент на страната, където Англия доминира убедително с внушителните 115.630 точки – далеч пред основните си конкуренти Италия (99.660) и Испания.

Сценарии за седем английски отбора в турнира на богатите

Петото място вече изглежда почти гарантирано за английски клуб, но как могат да се появят още две допълнителни квоти? Ключът се крие в успехите на английските отбори в европейските турнири този сезон. Ако Ливърпул триумфира в Шампионската лига, а Астън Вила вдигне трофея в Лига Европа, това ще отвори вратите за още два английски тима да се присъединят към елита на Европа. В момента Ливърпул заема петата позиция във Висшата лига, а Астън Вила е шести. Ако двата отбора запазят местата си в крайното класиране и спечелят съответните европейски трофеи, седмият в подреждането – към момента това е Брентфорд – също ще получи билет за Шампионската лига. Така Англия може да изпрати цели седем представители в груповата фаза на турнира.

Какво ще се случи с останалите европейски квоти?

При подобен развой на събитията, местата за Лига Европа ще бъдат разпределени между осмия в класирането и носителя на ФА Къп, докато квотата за Лигата на конференциите ще отпадне. Ако обаче Ливърпул завърши шести, а Астън Вила пети, едно от местата за Лига Европа ще бъде загубено, а осмият в таблицата ще получи шанс да се състезава в Лигата на конференциите.

Английската доминация в Европа – реалност или мечта?

Миналият сезон вече показа, че подобни сценарии не са невъзможни – тогава Нюкасъл се класира за Шампионската лига от пето място, след като Тотнъм спечели Лига Европа. Въпреки че само Ливърпул и Арсенал достигнаха до четвъртфиналите, английските клубове продължават да диктуват темпото на европейската сцена.