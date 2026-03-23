Защитникът на Ботев Пловдив Закария Тиндано с дебютна повиквателна за националния отбор на Кот д’Ивоар

23 Март, 2026 18:34 305 0

Младокът попадна в състава на формацията до 20 години на своята родина

Защитникът на Ботев Пловдив Закария Тиндано с дебютна повиквателна за националния отбор на Кот д'Ивоар
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият африкански талант на Ботев Пловдив - Закария Тиндано ще облече екипа на младежкия национален отбор на Кот д’Ивоар. Това стана ясно след официално съобщение от клуба, което предизвика вълна от гордост сред феновете на „жълто-черните“.

Динамичният защитник, който се присъедини към пловдивския тим през зимния трансферен прозорец, ще се включи в тренировъчния лагер на формацията до 20 години на своята родина. По време на престоя си с „слоновете“, Тиндано ще има възможност да се изправи в два приятелски сблъсъка срещу младежкия отбор на Тунис до 23 години – отлична възможност за изява и натрупване на международен опит.

Припомняме, че 20-годишният бранител пристигна в Ботев Пловдив под наем от турския Гьозтепе, където наставник е българският специалист Станимир Стоилов. Със своята борбеност и стабилна игра в защита, Тиндано бързо спечели доверието на треньорския щаб и се превърна в ключова фигура за „канарчетата“.


