Новини
Спорт »
Световен футбол »
Националният отбор ще играе още една контрола през юни

15 Април, 2026 16:23 349 0

  • национален отбор -
  • българия-
  • черна гора-
  • приятелска среща-
  • стадион “христо ботев” -
  • пловдив

Проверката ще бъде с Черна гора

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор на България ще посрещне Черна гора в приятелска среща, която ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.


Това ще е една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе след края на настоящия сезон.
Втората проверка ще бъде на 5 юни срещу Молдова на стадион “Зимбру” в Кишинев.


През есента България започва участието си в следващото издание на Лигата на нациите, като за първи път септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат слети в един общ такъв, в който “трикольорите” ще изиграят общо 4 двубоя.

Националният тим е в група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония, като кампанията стартира с домакинство на Люксембург на 26 септември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове