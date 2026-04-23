Олимпиакос изкушава Коди Милър-Макинтайър с внушителен договор

23 Април, 2026 20:04 693 0

Българският национал може да стане съотборник с Александър Везенков и на клубно ниво

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Гръцкият баскетболен гранд Олимпиакос е на път да привлече звездата на българския национален отбор Коди Милър-Макинтайър с оферта, която трудно може да бъде пренебрегната. Според авторитетното издание Sport24.gr, клубът от Пирея е предложил на натурализирания американец впечатляващ контракт на стойност 2,5 милиона евро на сезон за първите две години, а за евентуалната трета година сумата ще скочи до почти 3 милиона евро.

Договорът, който се обсъжда, е със срок от 2+1 години, като се очаква Милър-Макинтайър да се присъедини към Олимпиакос след изтичането на настоящия му ангажимент с Цървена звезда.

Макар че според източници двете страни са постигнали принципна договорка, официално потвърждение от страна на Олимпиакос или от лагера на Милър-Макинтайър все още липсва.

През изминалия сезон в най-престижния европейски клубен турнир, Коди Милър-Макинтайър впечатли с отлични показатели – средно по 12,6 точки, 4,5 борби и 7,4 асистенции на мач.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

