Алекс Сандро отпада от състава на Бразилия за приятелските срещи в САЩ

Лоши новини застигнаха лагера на бразилския национален отбор – опитният защитник Алекс Сандро няма да вземе участие в предстоящите контролни срещи срещу Франция и Хърватия. Футболистът на Фламенго получи мускулна травма в задната част на бедрото по време на двубоя с Коринтианс, което го извади от сметките на селекционера Карло Анчелоти.

В резултат на неприятната контузия, наставникът на „селесао“ спешно повика Каики от Крузейро, който ще заеме мястото на левия бек в състава.

Това не е единствената кадрова загуба за бразилците – стражът на Ливърпул Алисон също ще пропусне мачовете, като неговият пост ще бъде зает от Уго Соуза от Коринтианс.

Двата приятелски двубоя – срещу Франция на 26 март в Бостън и срещу Хърватия на 31 март в Орландо – са ключова част от подготовката на Бразилия за Световното първенство. Мондиалът ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, а „кариоките“ ще се изправят в група „С“ срещу Мароко, Хаити и Шотландия.