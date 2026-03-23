Новини
Спорт »
Световен футбол »
Алекс Сандро отпада от състава на Бразилия за приятелските срещи в САЩ

23 Март, 2026 20:21 482 0

  • алекс сандро -
  • франция -
  • хърватия-
  • фламенго-
  • травма -
  • коринтианс-
  • карло анчелоти-
  • бразилия

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Лоши новини застигнаха лагера на бразилския национален отбор – опитният защитник Алекс Сандро няма да вземе участие в предстоящите контролни срещи срещу Франция и Хърватия. Футболистът на Фламенго получи мускулна травма в задната част на бедрото по време на двубоя с Коринтианс, което го извади от сметките на селекционера Карло Анчелоти.

В резултат на неприятната контузия, наставникът на „селесао“ спешно повика Каики от Крузейро, който ще заеме мястото на левия бек в състава.

Това не е единствената кадрова загуба за бразилците – стражът на Ливърпул Алисон също ще пропусне мачовете, като неговият пост ще бъде зает от Уго Соуза от Коринтианс.

Двата приятелски двубоя – срещу Франция на 26 март в Бостън и срещу Хърватия на 31 март в Орландо – са ключова част от подготовката на Бразилия за Световното първенство. Мондиалът ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, а „кариоките“ ще се изправят в група „С“ срещу Мароко, Хаити и Шотландия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове