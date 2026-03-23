Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Клубът на Петко Христов се раздели с треньора си - връща бившия

Клубът на Петко Христов се раздели с треньора си - връща бившия

23 Март, 2026 21:45 339 0

  • специя-
  • петко христов-
  • лука д’анжело-
  • роберто донадони-
  • треньорска смяна-
  • серия б-
  • италиански футбол-
  • изпадане-
  • промоция-
  • новини от футбола

Роберто Донадони вече не е наставник на Специя

Клубът на Петко Христов се раздели с треньора си - връща бившия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Внезапна промяна разтърси футболния клуб Специя, чийто капитан е българският национал Петко Христов. Ръководството на тима официално обяви, че се разделя с треньора Роберто Донадони и връща на кормилото добре познатото лице – Лука Д’Анжело.

След серия от интензивни разговори между Донадони и управата, двете страни стигнаха до взаимно съгласие за прекратяване на сътрудничеството. От клуба подчертаха, че решението е продиктувано от стремежа към по-добро бъдеще и стабилност на отбора.

Лука Д’Анжело, който бе начело на Специя до ноември миналата година, се завръща с амбицията да изведе тима от трудната ситуация. При предишния му престой, отборът имаше само една победа в шампионата, но сега пред него стои още по-отговорна задача – да стабилизира представянето и да предотврати изпадането в Серия С.

Миналият сезон Специя бе на крачка от промоция в Серия А, но сега приоритетът е оцеляването.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове