Клубът на Петко Христов се раздели с треньора си - връща бившия

Внезапна промяна разтърси футболния клуб Специя, чийто капитан е българският национал Петко Христов. Ръководството на тима официално обяви, че се разделя с треньора Роберто Донадони и връща на кормилото добре познатото лице – Лука Д’Анжело.

След серия от интензивни разговори между Донадони и управата, двете страни стигнаха до взаимно съгласие за прекратяване на сътрудничеството. От клуба подчертаха, че решението е продиктувано от стремежа към по-добро бъдеще и стабилност на отбора.

Лука Д’Анжело, който бе начело на Специя до ноември миналата година, се завръща с амбицията да изведе тима от трудната ситуация. При предишния му престой, отборът имаше само една победа в шампионата, но сега пред него стои още по-отговорна задача – да стабилизира представянето и да предотврати изпадането в Серия С.

Миналият сезон Специя бе на крачка от промоция в Серия А, но сега приоритетът е оцеляването.