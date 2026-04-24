Рома и Клаудио Раниери поеха по различни пътища: официално потвърждение от клуба

Рома и Клаудио Раниери вече не вървят ръка за ръка. Италианският гранд официално обяви, че прекратява сътрудничеството си с уважавания специалист, който до този момент заемаше ролята на съветник в управлението на клуба. В специално изявление, публикувано на официалния сайт на "вълците", ръководството изрази своята признателност към Раниери за неговата отдаденост и безценен принос през един от най-предизвикателните периоди в историята на Рома.

"Благодарим на Клаудио за всичко, което направи за нашия клуб. Той бе до нас, когато най-много имахме нужда от опит и стабилност. Винаги ще пазим уважение и признателност към неговата работа", гласи част от съобщението.

Въпреки силната подкрепа, която Раниери получаваше от феновете и част от ръководството, напрежението между него и настоящия треньор Джан Пиеро Гасперини ескалира през последните седмици. Според източници, именно разногласията между двамата са довели до окончателната раздяла. На последната пресконференция преди сблъсъка с Аталанта, Гасперини не скри емоциите си и дори се разплака, коментирайки критиките на Раниери и напомняйки, че миналото лято е бил едва четвърти избор за треньорския пост.

Въпреки бурите зад кулисите, от Рома уверяват, че клубът остава стабилен и амбициозен. "Имаме ясно начертана визия и силно ръководство. Рома винаги ще бъде нашият приоритет. Вярваме напълно в посоката, която следваме под ръководството на Джан Пиеро Гасперини", категорични са от управата.