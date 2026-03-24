ПСЖ настоява за промяна на програмата заради сблъсъка с Ливърпул, Ланс категорично против

Пари Сен Жермен официално поиска отлагане на предстоящия си двубой от Лига 1 срещу Ланс, насрочен за 11 април. Причината? Срещата попада точно между двата ключови четвъртфинални мача на парижани срещу Ливърпул в Шампионската лига – турнир, в който амбициите на "принцовете" са повече от явни.

Въпреки аргументите на ПСЖ, че подобна промяна ще им позволи по-добра подготовка за европейските битки, ръководството на Ланс реагира остро и категорично отхвърли възможността за разместване на календара. В официално изявление, публикувано в понеделник вечер, от Ланс подчертаха, че не приемат промяна на датата, тъй като това би нарушило ритъма на първенството и би ощетило борбата за титлата.

Ситуацията е още по-напрегната, тъй като Ланс заема второто място във временното класиране на Лига 1, само на точка зад лидера ПСЖ, който има и мач по-малко. Всеки двубой до края на сезона може да се окаже решаващ за крайното разпределение на медалите.

Любопитен е и прецедентът от осминафиналите на Шампионската лига, когато на ПСЖ бе позволено да отложи срещата си с Нант преди сблъсъка с Челси. Тогава тази почивка се оказа ключова – възпитаниците на Луис Енрике елиминираха лондонския гранд с впечатляващ общ резултат 8:2 и продължиха уверено напред в турнира.