Удар по "топчиите": Арсенал остава без Еберечи Езе за няколко седмици

Удар по "топчиите": Арсенал остава без Еберечи Езе за няколко седмици

24 Март, 2026 21:22 493 0

Играчът получи мускулна травма в реванша от осминафиналите в Шампионска лига с Леверкузен

Удар по "топчиите": Арсенал остава без Еберечи Езе за няколко седмици - 1
Един от важните полузащитници на Арсенал - Еберечи Езе, притесни сериозно всички в клуба. Талантливият халф може да бъде повече от месец извън игра.

Играчът получи мускулна травма в реванша от осминафиналите в Шампионска лига с Леверкузен (2:0), заради което пропусна финала за Купата на лигата на Англия срещу Манчестър Сити (0:2) и отпадна от националния тим на Англия.

В лондонския клуб имат много сериозни притеснения, че възстановяването на играча може да продължи и до шест седмици.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета сподели, че тази седмица футболистът трябва да премине допълнителни медицински тестове, след които трябва да бъде определен и точният характер на травмата.

Добрата новина е, че полузащитникът Мартин Йодегор, който не е играл от 22 февруари, ще може да се завърне след настоящата пауза за националните отбори.


Подобни новини


