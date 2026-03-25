Официално: Мохамед Салах напуска Ливърпул

Ливърпул официално обяви, че легендата на клуба Мохамед Салах ще се сбогува с Анфийлд в края на сезон 2025/26.

33-годишният нападател, който миналия сезон подписа нов договор, няма да го изиграе докрай. Кампанията му бе белязана от трудности, включително и временно отстраняване от титулярния състав. „Мохамед Салах ще сложи край на своята блестяща кариера с Ливърпул в края на сезон 2025/26”, гласи официалното изявление на клуба.

Египтянинът пожелал да уведоми феновете възможно най-рано, за да внесе яснота за бъдещето си сред засилващите се слухове за евентуален трансфер в Саудитска Про Лига. Салах ще напусне Мърсисайд като един от най-великите играчи в историята на клуба.

С екипа на Ливърпул той спечели две титли в Премиър Лийг и Шампионска лига, както и шест други трофея. В 435 мача за клуба е вкарал 255 гола и се нарежда на трето място в историческата ранглиста на голмайсторите на „червените”