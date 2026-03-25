Олимпиакос и Везенков паднаха с една точка във Валенсия

25 Март, 2026 07:56, обновена 25 Март, 2026 08:00 516 1

Снимка: YouTube
Олимпиакос загуби гостуването си на Валенсия с 84:85 в 33-ия кръг от Евролигата. Двубоят бе в зала "Роч Арена".

Над всички от испанците бе Бранку Бадио с 15 точки, 5 борби и 4 асистенции в рамките на 23 минути. Най-полезен за гостите бе националът ни - Александър Везенков, който се отчете със 17 точки и 6 борби за 22 минути на паркета.

Валенсия е четвърти в таблицата, имайки 21 успеха и 12 поражения. Олимпиакос е втори, събирайки 22 победи и вече 12 загуби.

Реал Мадрид победи гостуващия Апоел Тел-Авив с 92:83 в 33-ия кръг от Евролигата. Мачът бе в зала "Movistar Arena".

Хърватското крило на испанците - Марио Хезоня приключи с 15 точки, 10 борби и 3 асистенции при 23 минути престой на паркета. От Апоел Крис Джоунс постигна 15 точки, една борба и 3 асистенции в рамките на 17 минути.

Реал е трети с 21 успеха и 12 поражения. Апоел е 5-и, имайки 20 победи и 12 загуби.

Барселона спечели домакинството си на Анадолу Ефес след 78:71 в 33-ия кръг от Евролигата. Мачът бе в зала "Палау Блауграна".

Уил Клайбърн завърши с 21 точки и 5 борби от каталунците в рамките на 29 минути. За Ефес Ерджан Османи се отчете с 18 точки и 8 борби за 34 минути.

Барселона е 9-и с 19 победи и 14 загуби. Анадолу е 18-и, имащ 10 успеха и 23 поражения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еха

    0 0 Отговор
    Написахте и за друг освен Олимпиакос. Но освен двата мача, вчера се играха още, някои от които също си заслужават мястото в новините. Като например че лидера загуби от Макаби., дуела в дъното Асвел Партизан и те си спретнаха крими, Монако за малко да се издъни срещу Звезда . Пао и Дубай.. трилър

    09:00 25.03.2026

