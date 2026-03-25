Олимпиакос и Везенков паднаха с една точка във Валенсия

Олимпиакос загуби гостуването си на Валенсия с 84:85 в 33-ия кръг от Евролигата. Двубоят бе в зала "Роч Арена".



Над всички от испанците бе Бранку Бадио с 15 точки, 5 борби и 4 асистенции в рамките на 23 минути. Най-полезен за гостите бе националът ни - Александър Везенков, който се отчете със 17 точки и 6 борби за 22 минути на паркета.



Валенсия е четвърти в таблицата, имайки 21 успеха и 12 поражения. Олимпиакос е втори, събирайки 22 победи и вече 12 загуби.



Реал Мадрид победи гостуващия Апоел Тел-Авив с 92:83 в 33-ия кръг от Евролигата. Мачът бе в зала "Movistar Arena".



Хърватското крило на испанците - Марио Хезоня приключи с 15 точки, 10 борби и 3 асистенции при 23 минути престой на паркета. От Апоел Крис Джоунс постигна 15 точки, една борба и 3 асистенции в рамките на 17 минути.



Реал е трети с 21 успеха и 12 поражения. Апоел е 5-и, имайки 20 победи и 12 загуби.



Барселона спечели домакинството си на Анадолу Ефес след 78:71 в 33-ия кръг от Евролигата. Мачът бе в зала "Палау Блауграна".



Уил Клайбърн завърши с 21 точки и 5 борби от каталунците в рамките на 29 минути. За Ефес Ерджан Османи се отчете с 18 точки и 8 борби за 34 минути.



Барселона е 9-и с 19 победи и 14 загуби. Анадолу е 18-и, имащ 10 успеха и 23 поражения.

