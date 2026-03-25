Стефка Костадинова на 61 г.: легендата, която остава символ на българския спорт

Стефка Костадинова на 61 г.: легендата, която остава символ на българския спорт

25 Март, 2026 09:15 447 20

Истинският ѝ звезден миг идва през 1987 г., когато на световното първенство в Рим поставя феноменалния световен рекорд от 2.09 м

Стефка Костадинова на 61 г.: легендата, която остава символ на българския спорт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес, 25 март, една от най-великите български спортистки – Стефка Костадинова – празнува своя рожден ден. Родена през 1965 г. в Пловдив, тя остава завинаги в историята на световната лека атлетика като символ на върхови постижения, постоянство и национална гордост.

Пътят към върха

Костадинова започва спорта с гимнастика и плуване, но съдбата я отвежда към скока на височина още в ученическите ѝ години.

Още като тийнейджър тя показва изключителен талант – в X клас преодолява 190 см, а през 1984 г. за първи път преминава границата от 2 метра.

Истинският ѝ звезден миг идва през 1987 г., когато на световното първенство в Рим поставя феноменалния световен рекорд от 2.09 м – постижение, което остава ненадминато цели 37 години, до 2024 г.

Златните години

Кариерата на Стефка Костадинова е изпълнена с титли и рекорди:

  • Олимпийска шампионка от Атланта 1996 г.;
  • Сребърен медал от Сеул 1988 г.;
  • Двукратна световна шампионка;
  • Петкратна световна шампионка в зала;
  • Европейска шампионка и многократна носителка на титли;
  • Тя е една от малкото атлетки в историята, преодолявали границата от 2 метра близо 200 пъти в кариерата си.

След спорта – лидерство и влияние

След края на активната си кариера Костадинова остава в спорта, но вече като ръководител. През 2005 г. става председател на Българския олимпийски комитет и остава на този пост повече от две десетилетия.

Тя се утвърждава като една от най-влиятелните фигури в българския спортен живот, работейки за развитието на младите таланти и международния авторитет на страната.

Рожденият ден тази година идва в динамичен период за Костадинова:

Тя наскоро се включи активно в политиката и обяви кандидатура за народен представител, с фокус върху развитието на спорта и младежките политики.

След над 20 години начело на БОК, позицията ѝ беше оспорена, а изборът на ново ръководство продължава да е обект на спорове и съдебни процедури.

През 2025 г. тя загуби битката за нов мандат срещу Весела Лечева, но темата остава актуална в спортните среди.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    0 24 Отговор
    Всички нормални българи и се възхищават! И за постиженията в спорта, и като човек с безкомпромисен морал!

    Коментиран от #4, #8

    09:17 25.03.2026

  • 2 ТААА С ТИЯ БОТОКСИ СА ОЛЯ

    17 1 Отговор
    МЯЗА НА ДВЕСТА ГОДИШНА РИБА А ЗА МОК СА ОАААКАА ТОТАЛ И СЕ САМОЗАКОПА

    09:17 25.03.2026

  • 3 така е

    5 7 Отговор
    Колко от вас си спомнят, че преди 30 години т.нар. мутри произлезнаха от средите на спортистите? Дори нарицателно им викахме "борци".

    Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.

    09:18 25.03.2026

  • 4 1944

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    никога не е късно да станеш за резил

    09:18 25.03.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Пришълецът бил символ на българският спорт. Не е. Българката не е толкова грозна.

    09:19 25.03.2026

  • 6 Донки

    16 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил. Стефка (Мики Рурк) го потвърди. От легенда и любимка на цялата държава до продадена за пари на Дебелото Д. Срам доживот.

    09:20 25.03.2026

  • 7 Интереса клати феса

    13 0 Отговор
    Легенда и символ на българския спорт! Да, така беше.
    Нооо, с изцепките си на политическа основа в последно време заличава всичко!

    09:20 25.03.2026

  • 8 Дааа,

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Особено безкомпромисен морал

    09:22 25.03.2026

  • 9 Беше легенда

    9 0 Отговор
    Сега се е тунингована и прилича на остаряла порноактриса.

    09:22 25.03.2026

  • 10 Джамбаза

    9 0 Отговор
    От 2.09 се пада много лошо!

    09:23 25.03.2026

  • 11 БеГемот

    8 0 Отговор
    Уродливото лице на българската реалност....ПОЗОР!

    09:25 25.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Герги

    8 0 Отговор
    Никой не отрича постиженията и,както и не може да се отрече че стана за резил....изложи се и то много...

    09:25 25.03.2026

  • 14 Дааа

    7 1 Отговор
    Едно постижение и после само Падение

    Коментиран от #18

    09:25 25.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван С

    0 0 Отговор
    Така преминава световната слава.
    Защо когато го напиша на латински го триете автоматично? Все пак така е оригинала.

    09:28 25.03.2026

  • 17 Добра спортистка

    0 0 Отговор
    но в личните отношения е надменна.

    09:28 25.03.2026

  • 18 Дан Колов

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дааа":

    Постижението е просто късмет както казваше Стоич цървула.

    09:28 25.03.2026

  • 19 Пачо

    0 1 Отговор
    Значи Стефка Костадинова не може да е кандидат за депутат макар и от ДПС Ново начало,а Весела Лечева можеше да бъде депутат от БСП.Двоен стандарт,да не би Пеевски да яде и деца.Стига сте плюли.Вие с какво сте допринесли за тази държава.

    Коментиран от #20

    09:29 25.03.2026

  • 20 А тя

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пачо":

    С какво допринесе ,стана ти живота по хубав ли

    09:31 25.03.2026

