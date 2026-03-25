Стефка Костадинова на 61 г.: легендата, която остава символ на българския спорт

Днес, 25 март, една от най-великите български спортистки – Стефка Костадинова – празнува своя рожден ден. Родена през 1965 г. в Пловдив, тя остава завинаги в историята на световната лека атлетика като символ на върхови постижения, постоянство и национална гордост.

Пътят към върха

Костадинова започва спорта с гимнастика и плуване, но съдбата я отвежда към скока на височина още в ученическите ѝ години.

Още като тийнейджър тя показва изключителен талант – в X клас преодолява 190 см, а през 1984 г. за първи път преминава границата от 2 метра.

Истинският ѝ звезден миг идва през 1987 г., когато на световното първенство в Рим поставя феноменалния световен рекорд от 2.09 м – постижение, което остава ненадминато цели 37 години, до 2024 г.

Златните години

Кариерата на Стефка Костадинова е изпълнена с титли и рекорди:

Олимпийска шампионка от Атланта 1996 г.;

Сребърен медал от Сеул 1988 г.;

Двукратна световна шампионка;

Петкратна световна шампионка в зала;

Европейска шампионка и многократна носителка на титли;

Тя е една от малкото атлетки в историята, преодолявали границата от 2 метра близо 200 пъти в кариерата си.

След спорта – лидерство и влияние

След края на активната си кариера Костадинова остава в спорта, но вече като ръководител. През 2005 г. става председател на Българския олимпийски комитет и остава на този пост повече от две десетилетия.

Тя се утвърждава като една от най-влиятелните фигури в българския спортен живот, работейки за развитието на младите таланти и международния авторитет на страната.

Рожденият ден тази година идва в динамичен период за Костадинова:

Тя наскоро се включи активно в политиката и обяви кандидатура за народен представител, с фокус върху развитието на спорта и младежките политики.

След над 20 години начело на БОК, позицията ѝ беше оспорена, а изборът на ново ръководство продължава да е обект на спорове и съдебни процедури.

През 2025 г. тя загуби битката за нов мандат срещу Весела Лечева, но темата остава актуална в спортните среди.