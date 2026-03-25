Барселона иска Бастони, а той не крие симпатиите си към каталунците

25 Март, 2026 10:00 521 0

Италианският защитник е цел номер едно на Барса за лятото, а „харесванията” му в социалните мрежи не са останали незабелязани

Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Трансферният прозорец наближава и каталунските ухажвания стават все по-настойчиви.

Потвърждения идват от всякъде, от Испания до Италия: Алесандро Бастони е начело на списъка с цели на Барселона. Официално преговори още не са започнали, но темата вече предизвиква сериозен интерес. И според наблюденията от Каталуния, италианският централен защитник не изглежда да отхвърля тези внимания, предава “Sport Mediaset”.

Засега конкретни сигнали за желание за трансфер няма, но има нещо друго, което не е убягнало на испанската преса: Бастони редовно „харесва” публикации на Пау Кубарси, младият защитник на Барселона, който при евентуален трансфер би станал негов партньор в отбраната. Случайно съвпадение или послание между редовете?

Испанският портал „Спорт”, близък до каталунския клуб, е категоричен:

„Взаимодействията в социалните мрежи може да изглеждат спонтанни или дори незначителни, но рядко са случайни.” На фона на всичко това Бастони преминава през труден период. След скандала с Калулу върху него се изсипа вълна от омраза, която изглежда го е повлияла. Формата му, както и на останалите играчи в Интер, бележи спад в последно време.


