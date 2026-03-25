Тухел готви нови тактики за контролите на "Трите лъва" с Уругвай и Япония

Селекционерът на английския национален отбор по футбол Томас Тухел планира да засили подготовката за статични положения през международната пауза, за да може неговият тим да си изгради предимство за мачовете от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.



„Трите лъва“ ще се изправят срещу Уругвай и Япония в приятелски срещи през следващите няколко дни, а това ще са и последните двубои преди Англия да замине за Северна Америка през лятото.



През 2018 година, отборът на предшественика на Тухел - Гарет Саутгейт, достигна до полуфиналите на Мондиала в Русия, а статичните положения бяха ключови в голяма част от мачовете в елиминационната фаза тогава.



Германският специалист разкри, че е готов да въведе нови тактики като изнасяне на топката с дълги подавания и далечни тъчове към наказателното поле, с които да се придържа към настоящите тенденции в английското първенство, където играят повечето му футболисти.



„Намираме се в такава ера във Висшата лига, където статичните положения, преките свободни удари, корнерите и тъчовете са много високо ценени. Това е реалността и е част от мачовете в Англия, може би повече от другите първенства. Част е от играта и дори ако съм споменал статичните положения много пъти днес, те все пак не са основното в нашия подход. Въпреки това трябва да бъдат част от него, особено в елиминационен турнир“, каза Томас Тухел, цитиран от ДПА.



„Трябва да измислим добър план как да се защитаваме, как да атакуваме при статичните положения и да го използваме в своя полза. Трябва да бъде сега, в последните мачове преди Световното първенство. Towa трябва да ни бъде в мисълта - как да променяме мачове, как да им влияем, как да си извоюваме предимство. Това е начинът“, обясни наставникът.



Лагерът на Англия през март започна във вторник в „Сейнт Джорджс Парк“, където 24 играчи се включиха в тренировките след пауза от 128 дни без мачове на националния отбор. Въпреки четиримесечния период без да тренира със своите футболисти, Тухел настоява, че това не му е отнело от треньорските умения.



„Надявам се да не е! Вълнувам се, че отново сме заедно. Много е различно в сравнение с клубния футбол. Мисля, че като дойдеш на „Уембли“, това ти дава предимство. Усещам предимството, когато гледам мачове на стадиона и ще бъда там да мотивирам отбора срещу Уругвай и после срещу Япония, а в САЩ ще се боря за най-добрите резултати за тима си“, заяви германският специалист.



Отборът на Томас Тухел приема Уругвай в петък в английската столица, а мачът срещу Япония ще бъде във вторник (31 март).



Халфът на Евертън Джеймс Гарнър заяви, че е готов да спечели трофей и с националния тим на Англия, след като стана европейски шампион с отбора на страната до 21 години през 2023, предаде Ройтерс.

Гарнър получи първа повиквателна за Англия и може да направи дебюта си в петък, когато тимът е домакин на Уругвай в приятелски мач или четири дни по-късно в срещата с Япония. Селекционерът Томас Тухел е заявил, че ще разчита на два различни отбора за двете контроли.



"За мен лично това е едно от най-хубавите чувства - да спечеля Европейското с тима до 21 години. Сега искам да отида една стъпка по-напред", каза Гарнър пред репортерите. "Мисля, че правя много добър сезон и затова съм късметлия да бъда извикан в състава. Трябва само да запазя формата си и да покажа на всички какво мога, като попадна в окончателния състав", добави той.



25-годишният футболист заслужи това признание заради представянето си в Евертън под ръководството на Дейвид Мойс, като тимът е на осмо място в класирането. "Мисля, че откакто той дойде (б. а. - Мойс) не само аз, но и целият клуб тръгна нагоре, така че това е свидетелство за работата му", каза още Гарнър.