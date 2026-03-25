Алберт Попов с труден старт в слалома на Световната купа в Хафиел

25 Март, 2026 16:41 415 1

  • алпиец -
  • алберт попов -
  • първи манш -
  • слалом -
  • световната купа-
  • курорт -
  • хафиел-
  • лилехамер-
  • софия

28-годишният скиор финишира едва 24-ти

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският алпиец Алберт Попов преживя разочароващ първи манш в последния слалом за сезона от Световната купа, който се провежда в живописния норвежки курорт Хафиел, близо до Лилехамер. 28-годишният скиор от София, който стартира с 20-ти номер, не успя да намери оптималния си ритъм и финишира едва 24-ти, изоставайки с почти пет секунди от лидера.

Начело след първия манш се нареди олимпийският шампион Лоик Меяр от Швейцария, който демонстрира безупречна техника и скорост, оставяйки конкуренцията зад себе си. Норвежките надежди Хенрик Кристоферсен и Тимон Хауган допълниха челната тройка, радвайки местната публика с отличното си представяне.

Въпреки трудностите, Попов ще има възможност да се реваншира във втория манш и да се бори за по-предно класиране.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тренер

    0 0 Отговор
    Тоя сезон нещо го нема ...

    16:44 25.03.2026

