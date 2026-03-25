Алберт Попов с труден старт в слалома на Световната купа в Хафиел

Българският алпиец Алберт Попов преживя разочароващ първи манш в последния слалом за сезона от Световната купа, който се провежда в живописния норвежки курорт Хафиел, близо до Лилехамер. 28-годишният скиор от София, който стартира с 20-ти номер, не успя да намери оптималния си ритъм и финишира едва 24-ти, изоставайки с почти пет секунди от лидера.

Начело след първия манш се нареди олимпийският шампион Лоик Меяр от Швейцария, който демонстрира безупречна техника и скорост, оставяйки конкуренцията зад себе си. Норвежките надежди Хенрик Кристоферсен и Тимон Хауган допълниха челната тройка, радвайки местната публика с отличното си представяне.

Въпреки трудностите, Попов ще има възможност да се реваншира във втория манш и да се бори за по-предно класиране.