Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид под прицел: Обвинения за прикриване на медицински гаф с Мбапе

26 Март, 2026 22:46 1 222 0

  • скандал-
  • реал мадрид-
  • журналист-
  • анализатор-
  • даниел риоло-
  • килиан мбапе -
  • лекарска грешка

Засега от „Сантяго Бернабеу“ запазват мълчание

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Грандиозен скандал разтърси редиците на Реал Мадрид, след като френският журналист и анализатор Даниел Риоло отправи остри обвинения към „кралския клуб“. Според него ръководството на испанския гранд е инструктирало новото си звездно попълнение Килиан Мбапе да прикрие сериозна лекарска грешка, допусната по време на медицинските му прегледи.

В ефира на популярното предаване After Foot по RMC, Риоло разкри, че по време на последната си пресконференция Мбапе е бил подтикнат да излъже за реалния ход на събитията. Причината – според журналиста, медицинският екип на Реал Мадрид е диагностицирал травма на грешното коляно на френския национал. Въпреки категоричните опровержения от страна на Мбапе, Риоло настоява, че информацията му е подкрепена от достоверни източници, близки до клуба.

Ситуацията се усложнява още повече, след като френски медии съобщиха за аналогичен гаф с друг футболист на Реал – Едуардо Камавинга. И при него, твърдят източници, е било изследвано погрешното коляно, което хвърля още по-тежка сянка върху работата на медицинския щаб на мадридчани.

По думите на Риоло, след вътрешни срещи на най-високо ниво, ръководството на Реал Мадрид е избрало да потули случая, като е инструктирало Мбапе да омаловажи инцидента пред медиите. Журналистът е категоричен, че нападателят е предпочел да защити имиджа на клуба, вместо да разкрие истината за допуснатата грешка.

„Имаше срещи на върха. Всички потвърдиха информацията, която изнесохме в After Foot. Реал Мадрид заложи на стратегия, базирана на лъжи. Мбапе излъга – и го направи, за да не навреди на клуба. Това е комуникационна тактика, която цели да прикрие една гротескна грешка. Не разбирам защо не избраха пътя на откровеността. Лъжата никога не е правилният избор“, заяви Риоло.

Скандалът предизвика бурни реакции сред феновете и футболните анализатори. Мнозина се питат дали Реал Мадрид ще излезе с официална позиция и дали ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове