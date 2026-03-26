Реал Мадрид под прицел: Обвинения за прикриване на медицински гаф с Мбапе

Грандиозен скандал разтърси редиците на Реал Мадрид, след като френският журналист и анализатор Даниел Риоло отправи остри обвинения към „кралския клуб“. Според него ръководството на испанския гранд е инструктирало новото си звездно попълнение Килиан Мбапе да прикрие сериозна лекарска грешка, допусната по време на медицинските му прегледи.

В ефира на популярното предаване After Foot по RMC, Риоло разкри, че по време на последната си пресконференция Мбапе е бил подтикнат да излъже за реалния ход на събитията. Причината – според журналиста, медицинският екип на Реал Мадрид е диагностицирал травма на грешното коляно на френския национал. Въпреки категоричните опровержения от страна на Мбапе, Риоло настоява, че информацията му е подкрепена от достоверни източници, близки до клуба.

Ситуацията се усложнява още повече, след като френски медии съобщиха за аналогичен гаф с друг футболист на Реал – Едуардо Камавинга. И при него, твърдят източници, е било изследвано погрешното коляно, което хвърля още по-тежка сянка върху работата на медицинския щаб на мадридчани.

По думите на Риоло, след вътрешни срещи на най-високо ниво, ръководството на Реал Мадрид е избрало да потули случая, като е инструктирало Мбапе да омаловажи инцидента пред медиите. Журналистът е категоричен, че нападателят е предпочел да защити имиджа на клуба, вместо да разкрие истината за допуснатата грешка.

„Имаше срещи на върха. Всички потвърдиха информацията, която изнесохме в After Foot. Реал Мадрид заложи на стратегия, базирана на лъжи. Мбапе излъга – и го направи, за да не навреди на клуба. Това е комуникационна тактика, която цели да прикрие една гротескна грешка. Не разбирам защо не избраха пътя на откровеността. Лъжата никога не е правилният избор“, заяви Риоло.

Скандалът предизвика бурни реакции сред феновете и футболните анализатори. Мнозина се питат дали Реал Мадрид ще излезе с официална позиция и дали ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.