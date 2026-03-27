Марин Петков: Можем много повече

Халфът на арабския Ал Таавоун Марин Петков вкара две от попаденията при успеха с 10:2 над Соломоновите острови. Юношата на Левски смята, че националният ни тим е на правилен път.
„Момчетата дадоха всичко от себе си, атмосферните условия са част от предпоставките един мач да бъде тежък или лесен. Адаптирахме се и най-важното е, че победихме“, започна Петков.
„Всяка победа е важна, е добра за нас, особено с изразителен резултата. Трябва да уважим съперника обаче. Александър Димитров е треньор, аз не мога да правя забележки на отбора. Според мен можем още много повече. Имаме време да разгърнем потенциала си. В понеделник се надявам да действаме по-добре от днес и да победим отново“, завърши левичарят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа!🤔
Коментиран от #4
14:41 27.03.2026
2 Специалиста
14:42 27.03.2026
3 Футболистите на испания
14:55 27.03.2026
4 пешо
До коментар #1 от "Мдаа!🤔":срещу гренландия
15:00 27.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мичмана
15:11 27.03.2026
7 как е възможно
17:01 27.03.2026