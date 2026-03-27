Марин Петков: Можем много повече

27 Март, 2026 14:30 828 7

  • марин петков-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • соломонови острови

Момчетата дадоха всичко от себе си

Марин Петков: Можем много повече - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на арабския Ал Таавоун Марин Петков вкара две от попаденията при успеха с 10:2 над Соломоновите острови. Юношата на Левски смята, че националният ни тим е на правилен път.

„Момчетата дадоха всичко от себе си, атмосферните условия са част от предпоставките един мач да бъде тежък или лесен. Адаптирахме се и най-важното е, че победихме“, започна Петков.

„Всяка победа е важна, е добра за нас, особено с изразителен резултата. Трябва да уважим съперника обаче. Александър Димитров е треньор, аз не мога да правя забележки на отбора. Според мен можем още много повече. Имаме време да разгърнем потенциала си. В понеделник се надявам да действаме по-добре от днес и да победим отново“, завърши левичарят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаа!🤔

    5 0 Отговор
    Кога ще го покажете това "повече"? Изключвам отбори от класата на тези островитяни!

    Коментиран от #4

    14:41 27.03.2026

  • 2 Специалиста

    1 4 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност. Пожелайте му да оздравее и да заеме трона в БФС и да оправи футбола на Родината.КАЗАХ! (не съм цесекар, цецека умре).

    14:42 27.03.2026

  • 3 Футболистите на испания

    6 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ.....

    14:55 27.03.2026

  • 4 пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    срещу гренландия

    15:00 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мичмана

    2 1 Отговор
    Е къде повече от 10 гола. Вратарят им Мангооо сигурно сънува кошмари вече от силата и мощта на българския национален отбор по футбол

    15:11 27.03.2026

  • 7 как е възможно

    1 0 Отговор
    тези островяни да вкарат гол.

    17:01 27.03.2026

