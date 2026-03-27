Стилиян Петров се подиграва с националите ни

27 Март, 2026 14:45 3 134 12

Вижда се напредък в играта на момчетата

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът с най-много мачове за националния отбор на България - Стилиян Петров, публикува ироничен коментар за "трикольорите" след победата ни с 10:2 над Соломонови острови в Индонезия.

"Браво, Българи юнаци

Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника!

Успех на финала!", написа Стилиян Петров на страницата си във "Фейсбук".


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалистъ

    14 17 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност. Пожелайте му да оздравее и да заеме трона в БФС и да оправи футбола на Родината.КАЗАХ! (не съм цесекар, цецека умре).

    14:47 27.03.2026

  • 2 Кдккдлдл

    29 1 Отговор
    След този героичен успех с колко места ще се издигнем в ранглистата на световния футбол?

    14:56 27.03.2026

  • 3 Много е прав

    21 2 Отговор
    Стенли , този отбор от готвачи и тем подобни разбира се , че ще ги бием. Не ми се мисли , ако играем с Косово , вчера направо пребиха Словакия като гост !!!!

    14:58 27.03.2026

  • 4 явер

    22 2 Отговор
    Мислех, че поне 20 гола ще вкарат, а те 10, ами над туй отгоре им вкарали два. Да я затварят тази федерация вече.

    14:59 27.03.2026

  • 5 тецо

    12 3 Отговор
    Тази година имаме само победи.

    15:05 27.03.2026

  • 6 Айде сега

    7 17 Отговор
    Стиляне, ти какво искаш да направят, ако бият с малък резултат пак няма да си доволен. Не ти прави чест.

    15:07 27.03.2026

  • 7 Трол

    30 2 Отговор
    Подигравката не е с футболистите, а с ръководството.

    15:14 27.03.2026

  • 8 Ямайка бобслей тим

    15 2 Отговор
    След тази грандиозна победа може да се пробват срещу ескимосите

    15:33 27.03.2026

  • 9 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    9 3 Отговор
    МНОГО ВАЖНО - След великата единствена и неповторима победата на българските " лъвчета - порода сиамска котка" на великите футболни сили са им ляли куршум и са им правили магия за уплах. Пародия на мач. Отбора от острова е съставен от сервитьори и готвачи от съседния на стадиона ресторант в който се хранят нашите.
    Не се възгордявайте, че следващия мач Ви е с отбора на "Ръгни колец" струмско.

    Коментиран от #11

    15:39 27.03.2026

  • 10 браво на наще

    9 1 Отговор
    Ако не беше тъжно,щеше да е смешно
    Заслужено в 33 да отпразнувате победата тигрииииии,

    16:00 27.03.2026

  • 11 Диванен мумифициран плъх

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Недей така пренебрежително към породата сиамска котка моля...
    Тези котки имат изключителни качества и въобще не са за подценяване.

    16:34 27.03.2026

  • 12 Гост

    0 5 Отговор
    Доста необичаен коментар! Не го очаквах точно от този човек!
    ПС
    Не че не е истина, ама Баш Той така да се изрази!?! Жалко...

    17:42 27.03.2026

