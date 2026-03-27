Стилиян Петров се подиграва с националите ни

Футболистът с най-много мачове за националния отбор на България - Стилиян Петров, публикува ироничен коментар за "трикольорите" след победата ни с 10:2 над Соломонови острови в Индонезия.
"Браво, Българи юнаци
Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника!
Успех на финала!", написа Стилиян Петров на страницата си във "Фейсбук".
Поставете оценка:
Оценка 4 от 25 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Специалистъ
14:47 27.03.2026
2 Кдккдлдл
14:56 27.03.2026
3 Много е прав
14:58 27.03.2026
4 явер
14:59 27.03.2026
5 тецо
15:05 27.03.2026
6 Айде сега
15:07 27.03.2026
7 Трол
15:14 27.03.2026
8 Ямайка бобслей тим
15:33 27.03.2026
9 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Не се възгордявайте, че следващия мач Ви е с отбора на "Ръгни колец" струмско.
Коментиран от #11
15:39 27.03.2026
10 браво на наще
Заслужено в 33 да отпразнувате победата тигрииииии,
16:00 27.03.2026
11 Диванен мумифициран плъх
До коментар #9 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Недей така пренебрежително към породата сиамска котка моля...
Тези котки имат изключителни качества и въобще не са за подценяване.
16:34 27.03.2026
12 Гост
ПС
Не че не е истина, ама Баш Той така да се изрази!?! Жалко...
17:42 27.03.2026