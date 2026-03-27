Байерн Мюнхен поздрави Мануел Нойер за неговия 40-ти рожден ден

Байерн Мюнхен поздрави легендарния си все още действащ вратар Мануел Нойер за 40-ия му рожден ден и го нарече "най-велик".

"Най-великият на всички времена навърши 40 години. Честит рожден ден, Ману!", се казва в изявление на клуба в социалните мрежи.

Нойер играе за Байерн от 2011 година. Преди това пази вратата за Шалке 04, като е юноша на клуба от Гелзенкирхен.

Нойер спечели общо 31 трофея с екипа на баварците, включително 12 титли от Бундеслигата и два трофея в Шампионската лига. С Шалке 04 той спечели купата на Германия през сезон 2010-11.

Нойер триумфира като световен шампион с националния отбор на Германия през 2014 година. Тогава той завърши трети в гласуването за "Златната топка", след Кристиано Роналдо и Лионел Меси.