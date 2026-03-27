Тотнъм видя спасителя в изгонения от Нотингам Шон Дайш

Английският клуб Тотнъм обмисля да назначи мениджъра Шон Дайш, който да се заеме с тежката задача да спаси отбора от изпадане във второто ниво на футбола в страната, съобщава „Скай Спортс“.



Според медиите на Острова „шпорите“ обсъждат с кого да заменят настоящия наставник Игор Тудор. Хърватинът спечели само една точка от петте си мача начело на тима във Висшата лига, с което остави лондончани на само точка над зоната на изпадащите.



Решение за бъдещето на Тудор се очаква да бъде взето през следващата седмица, а основен кандидат да поеме треньорския пост е Роберто Де Дзерби.



Шон Дайш беше уволнен от Нотингам Форест през февруари, а при условие Де Дзерби не се съгласи да поеме Тотнъм, както пишат медиите в страната, англичанинът би бил един от малкото варианти за ролята.



Понастоящем „шпорите“ заемат 17-ото място в класирането на Висшата лига с 30 точки, на само точка над 18-ия Уест Хям и след загуба от прекия си конкурент за изпадане Нотингам Форест с 0:3 през миналия уикенд.



Английският футболен клуб Евертън планира да предложи нов договор на мениджъра Дейвид Мойс през лятото, тъй като опитният специалист превърна клуба от кандидат за изпадане в един от отборите, борещи се за места в евротурнирите, съобщава „Гардиън“.



Когато шотландецът пое „карамелите“ през януари 2025-а, те се намираха на само точка над зоната на изпадащите. Тогава ръководството на Евертън му предложи контракт за две и половина години, а 14 месеца по-късно тимът му заема осмата позиция във Висшата лига с 46 точки, на само три точки от топ 5.



Първоначално Дейвид Мойс беше привлечен като краткосрочен вариант от новите американски собственици - „Фридкин Груп“, но те вече са убедени, че 62-годишният наставник е правилният човек, който ще изведе клуба напред в дългосрочен план.



Според „Гардиън“ формалните преговори ще се проведат чак в края на сезона, но от Евертън са уверени, че мениджърът е готов да удължи престоя си. Новият договор на Мойс се очаква да му даде по-голяма роля при привличането на нови футболисти, като от клуба са на мнението, че той работи по-добре с опитни, отколкото с млади състезатели.



Това е вторият престой на Дейвид Мойс в Евертън, след като водеше отбора между 2002 и 2013 година, преди да застане начело на Манчестър Юнайтед.

