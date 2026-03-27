Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тотнъм видя спасителя в изгонения от Нотингам Шон Дайш

27 Март, 2026 20:30 1 182 1

Снимка: YouTube
БТА БТА

Английският клуб Тотнъм обмисля да назначи мениджъра Шон Дайш, който да се заеме с тежката задача да спаси отбора от изпадане във второто ниво на футбола в страната, съобщава „Скай Спортс“.

Според медиите на Острова „шпорите“ обсъждат с кого да заменят настоящия наставник Игор Тудор. Хърватинът спечели само една точка от петте си мача начело на тима във Висшата лига, с което остави лондончани на само точка над зоната на изпадащите.

Решение за бъдещето на Тудор се очаква да бъде взето през следващата седмица, а основен кандидат да поеме треньорския пост е Роберто Де Дзерби.

Шон Дайш беше уволнен от Нотингам Форест през февруари, а при условие Де Дзерби не се съгласи да поеме Тотнъм, както пишат медиите в страната, англичанинът би бил един от малкото варианти за ролята.

Понастоящем „шпорите“ заемат 17-ото място в класирането на Висшата лига с 30 точки, на само точка над 18-ия Уест Хям и след загуба от прекия си конкурент за изпадане Нотингам Форест с 0:3 през миналия уикенд.

Английският футболен клуб Евертън планира да предложи нов договор на мениджъра Дейвид Мойс през лятото, тъй като опитният специалист превърна клуба от кандидат за изпадане в един от отборите, борещи се за места в евротурнирите, съобщава „Гардиън“.

Когато шотландецът пое „карамелите“ през януари 2025-а, те се намираха на само точка над зоната на изпадащите. Тогава ръководството на Евертън му предложи контракт за две и половина години, а 14 месеца по-късно тимът му заема осмата позиция във Висшата лига с 46 точки, на само три точки от топ 5.

Първоначално Дейвид Мойс беше привлечен като краткосрочен вариант от новите американски собственици - „Фридкин Груп“, но те вече са убедени, че 62-годишният наставник е правилният човек, който ще изведе клуба напред в дългосрочен план.

Според „Гардиън“ формалните преговори ще се проведат чак в края на сезона, но от Евертън са уверени, че мениджърът е готов да удължи престоя си. Новият договор на Мойс се очаква да му даде по-голяма роля при привличането на нови футболисти, като от клуба са на мнението, че той работи по-добре с опитни, отколкото с млади състезатели.

Това е вторият престой на Дейвид Мойс в Евертън, след като водеше отбора между 2002 и 2013 година, преди да застане начело на Манчестър Юнайтед.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове