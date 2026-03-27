Новини
Спорт »
Световен футбол »
Юрген Клоп определи Мохамед Салах за "един от най-великите"

27 Март, 2026 21:00 1 041 3

  • ливърпул-
  • клоп-
  • салах

Бившия мениджър на Ливърпул коментира напускането на египтянина

Снимка: YouTube
Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп говори за нападателя Мохамед Салах, който ще напусне "червените" след края на настоящия сезон.

Германският специалист и египетският национал работиха заедно в клуба от Мърсисайд в продължение на седем години. Клоп дори определи нападателя за един от най-великите за всички времена.

"Когато го тренираш, правиш същите неща, както с всеки друг играч. Казваш му да не губи топката, да се връща повече в защита. Нормалните неща. Невероятно е, когато погледнеш по-голямата картина. Статистиките му са несравними. Ще говорим ли за това след 10 години и някой друг ще ги постигне ли? Ще бъде много трудно някой да го надмине. Салах е един от най-великите футболисти на всички времена", каза Юрген Клоп, цитиран от БиБиСи в петък.

Ливърпул спечели по един път Шампионската лига и титлата във Висшата лига с мениджър Юрген Клоп и със Салах в състава.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старшина Боташ

    3 2 Отговор
    Глупости!!!! сАЛЛАХе с.иня

    21:12 27.03.2026

  • 2 да бе

    2 2 Отговор
    най-великите играчи в ливърпул да но за световния футбол няма как да се нареди в тази класация…

    21:24 27.03.2026

  • 3 До неуките селяни!!!

    2 0 Отговор
    Малко хора знаят,че през 2014 година никому неизвестният Мохамед Салах го тренира български треньор и е предложен на родният ЦСКА ,който отказва да го купи срещу 200 000 долара защото нямали място за още един чужденец.

    23:28 27.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове