Юрген Клоп определи Мохамед Салах за "един от най-великите"

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп говори за нападателя Мохамед Салах, който ще напусне "червените" след края на настоящия сезон.

Германският специалист и египетският национал работиха заедно в клуба от Мърсисайд в продължение на седем години. Клоп дори определи нападателя за един от най-великите за всички времена.

"Когато го тренираш, правиш същите неща, както с всеки друг играч. Казваш му да не губи топката, да се връща повече в защита. Нормалните неща. Невероятно е, когато погледнеш по-голямата картина. Статистиките му са несравними. Ще говорим ли за това след 10 години и някой друг ще ги постигне ли? Ще бъде много трудно някой да го надмине. Салах е един от най-великите футболисти на всички времена", каза Юрген Клоп, цитиран от БиБиСи в петък.

Ливърпул спечели по един път Шампионската лига и титлата във Висшата лига с мениджър Юрген Клоп и със Салах в състава.