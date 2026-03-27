Младежите до 21 на България взеха три точки като гости на Гибралтар

Младежкият национален отбор на България постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на Гибралтар в двубой от група B на квалификациите за Евро 2027.

Георги Лазаров отбеляза единственото попадение за "лъвчетата" в 26-ата минута.

Футболистите на Тодор Янчев не оставиха никакво съмнение, че са по-класните на терена и дори могат да съжаляват, че успехът им не е с по-изразителен резултат. Българите направиха куп пропуски пред противниковата врата, които в крайна сметка не се оказаха фатални за нашия тим.

Това е трета победа от началото на тези квалификации за "трикольорите", на които им предстои домакинство на Азербайджан след четири дни. България запазва четвъртото място, но намали изоставането от Чехия и Шотландия на само една точка. Гибралтар остава на дъното в групата със 7 загуби от 7 мача.

В четвъртата минута Николай Златев стреля коварно с глава, но противниковият вратар внимаваше и се намеси подобаващо. Малко след това Георги Лазаров шутира от трудна позиция, но топката попадна право в ръцете на Хари Виктор.

Натискът на нашите момчета продължи и в 12-ата минута пред Асен Митков се откри добра възможност да открие резултата, но и този път стражът на Гибралтар реагира по страхотен начин. Само 60 секунди по-късно изстрел с глава на Лазаров премина на сантиметри от десния страничен стълб.

Четвърт час след началото на мача Гомес центрира от фал, а с помощта на вятъра кълбото се насочи към вратата на българите. Алекс Божев обаче не допусна изненада и улови без проблеми.

Последваха добри ситуации пред Лазаров и Панайотов, но и в двата случая не се стигна до попадение. Все пак логичното се случи в 26-ата минута и България поведе. Асен Митков центрира от десния фланг, а в непосредствена близост до вратата Георги Лазаров беше оставен непокрит и наказа грешката на "червената" защита.

В 34-тата минута като по чудо резултатът не беше удвоен. Севи Идриз намери Лазаров, който отново беше сам в наказателното поле, но ударът на нападателя не се получи по най-добрия начин и не намери целта.

Три по-късно Гомес стреля технично от фал към горния десен ъгъл на вратата, но Божев се отчете с блестящо спасяване. След това същото опита да направи и Асен Митков, но неговият шут профуча над напречната греда.

В 41-вата минута удар на Ивайло Видев от въздуха беше отразен от Виктор.

В началото на втората част Идриз надхитри защитник на Гибралтар, но последвалият му удар не беше точен.

В 56-ата минута Георги Лазаров се пребори с Тейлър Карингтън в наказателното поле, но в последния момент защитникът успя да възстанови позиция и да блокира изстрела.

В 63-тата Лазаров отново получи топката на отлична позиция в пеналтерията, но ударът му от движение премина встрани от целта.

10 по-късно Георги Чорбаджийски шутира слабо с левия крак, а Виктор улови комфортно.

В 78-мата минута много опасна атака на нашите беше спряна със спорна засада.

В добавеното време на двубоя домакините създадоха добър шанс пред българската врата, но изстрелът на Карингтън беше неточен.

Гибралтар (U21) 0:1 България (U21)

0:1 Георги Лазаров (26)



Стартови състави:

Гибралтар (U21): 1. Виктор, 7. Пийкок, 4. Брито, 5. Карингтън, 17. Смит, 11. Мейсън, 14. Буселам, 8. Стивънс, 16. Гомес, 3. Пароди, 19. Чиполина;

България (U21): 23. Алекс Божев, 5. Михаил Полендаков, 2. Ивайло Видев, 4. Тодор Павлов, 15. Димитър Папазов, 21. Петко Панайотов, 6. Иван Панков, 22. Асен Митков, 19. Николай Златев, 11. Севи Идриз, 7. Георги Лазаров.