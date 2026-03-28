Александра Фейгин остана 23-а на СП в Прага

Александра Фейгин завърши на 23-то място при жените на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. Българката, която беше 20-а след кратката програма, допусна грешки във волната и отстъпи няколко позиции в крайното класиране. Най-сериозната ѝ грешка беше падане след двоен флип. За изпълнението си тя получи 97.31 точки (49.88 за технически елементи, 48.43 за компоненти и 1.0 наказание), което оформи общ сбор от 155.36 точки, предава БТА.

След състезанието Фейгин сподели, че е доволна от представянето си, въпреки грешката във волната програма. Тя подчерта, че е изиграла чиста кратка програма, благодарение на която се е класирала за финала, и призна, че напрежението преди волната е оказало влияние върху изпълнението ѝ.



Въпреки крайното класиране, сезонът приключва положително за българката. Тя записва три лични постижения, включително най-добър общ резултат, който е с над 20 точки по-висок от предишното ѝ постижение през есента на 2025 г. Оценките ѝ и в двете програми също са най-силните за сезона. Важна роля за това изигра и решението кратката ѝ програма да бъде променена само две седмици преди първенството – ход, който се оказа успешен.

Световната титла спечели Каори Сакамото, за която това е четвърто злато от шампионат на планетата и последно състезание в кариерата ѝ. Тя беше безупречна във волната програма и получи рекордните 158.97 точки, с общ сбор от 238.28. След края на изпълнението си японката не скри емоциите си.

Сребърният медал отиде при сънародничката ѝ Моне Чиба с 228.47 точки, а бронзът спечели Нина Пинцароне с 215.20.

Американската шампионка Амбър Глен не успя да защити позицията си от кратката програма и завърши шеста, след като допусна редица грешки във волната.

В топ 10 попаднаха още Ами Накаи, която се нареди девета, както и европейската шампионка Нина Петрокина, завършила седма.

Световното първенство продължава с надпреварите при мъжете и танцовите двойки.