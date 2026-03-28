Александра Фейгин остана 23-а на СП в Прага

28 Март, 2026 08:22 972 7

Японката Каори Сакамото приключи кариерата си с четвърта титла

Кадър: БГНЕС
Калин Каменов

Александра Фейгин завърши на 23-то място при жените на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. Българката, която беше 20-а след кратката програма, допусна грешки във волната и отстъпи няколко позиции в крайното класиране. Най-сериозната ѝ грешка беше падане след двоен флип. За изпълнението си тя получи 97.31 точки (49.88 за технически елементи, 48.43 за компоненти и 1.0 наказание), което оформи общ сбор от 155.36 точки, предава БТА.

След състезанието Фейгин сподели, че е доволна от представянето си, въпреки грешката във волната програма. Тя подчерта, че е изиграла чиста кратка програма, благодарение на която се е класирала за финала, и призна, че напрежението преди волната е оказало влияние върху изпълнението ѝ.

Въпреки крайното класиране, сезонът приключва положително за българката. Тя записва три лични постижения, включително най-добър общ резултат, който е с над 20 точки по-висок от предишното ѝ постижение през есента на 2025 г. Оценките ѝ и в двете програми също са най-силните за сезона. Важна роля за това изигра и решението кратката ѝ програма да бъде променена само две седмици преди първенството – ход, който се оказа успешен.

Световната титла спечели Каори Сакамото, за която това е четвърто злато от шампионат на планетата и последно състезание в кариерата ѝ. Тя беше безупречна във волната програма и получи рекордните 158.97 точки, с общ сбор от 238.28. След края на изпълнението си японката не скри емоциите си.

Сребърният медал отиде при сънародничката ѝ Моне Чиба с 228.47 точки, а бронзът спечели Нина Пинцароне с 215.20.

Американската шампионка Амбър Глен не успя да защити позицията си от кратката програма и завърши шеста, след като допусна редица грешки във волната.

В топ 10 попаднаха още Ами Накаи, която се нареди девета, както и европейската шампионка Нина Петрокина, завършила седма.

Световното първенство продължава с надпреварите при мъжете и танцовите двойки.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    23 от 24 ли

    09:26 28.03.2026

  • 3 Разбирач

    2 2 Отговор
    Нищо важното е, че Жорката я е помпал

    10:03 28.03.2026

  • 4 дядо дръмпир ви знае и зъбите , копейки

    3 2 Отговор
    23 от 23 ...лошите хора казват последно място , а приятелите на българката с руско име казват 23-място!

    10:40 28.03.2026

  • 5 Асгард

    1 2 Отговор
    Като и видя телешката физиономия и винаги ми идва на ум отгъзавустата! Незнам защо така! Да го оближе кален ще и отива!

    11:00 28.03.2026

  • 6 😂😂😂Вечното оправдание

    4 0 Отговор
    До кога с това напрежение бе Фейгин?

    11:30 28.03.2026

  • 7 1234

    1 0 Отговор
    Момичето просто си е дърво. Изглежда все едно е насила там. Никаква емоция. И това коляно никакво го няма. Да го огъне малко като се приземява. Така ми се иска да се намери някое талантливо младо момиче дето да ни прочуе и в този красив спорт. Иначе Каори Сакамото беше уникална както винаги. Ще беше помнена много дълго

    12:55 28.03.2026

