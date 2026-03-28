Новини
Спорт »
Бг футбол »
Веласкес е доволен, че Левски има разпознаваем стил

28 Март, 2026 12:28 779 11

  • хулио-
  • веласкас-
  • левски-
  • стил-
  • победи

Винаги се стремим да играем офанзивно, казва наставникът

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели вижданията си за развитието на отбора и стила, който „сините“ се стремят да налагат. Испанският специалист подчерта значението на колективната работа, ясната игрова идея и изграждането на разпознаваема футболна идентичност. Към момента Левски заема първото място в класирането, с аванс от 9 точки пред преследвачите си, което ги позиционира като основен фаворит за шампионската титла.

„За мен най-важното е профилът на футболистите и връзките между тях. Игровият процес е динамичен и в хода на първенството има много промени, но като цяло отборът се представя добре“, заяви Веласкес пред „Мач Телеграф“.

Той допълни, че под „добра игра“ разбира ясен стил и атакуваща философия независимо от съперника и мястото на мача.

„Винаги се стремим да играем офанзивно – както у дома, така и като гости. Това се вижда и в Европа, и в първенството. Фокусираме се върху себе си, показваме характер, смелост и проактивно мислене както с топка, така и без нея“, обясни треньорът.

Според него отборът вече има ясно изразена идентичност: „Откакто работим заедно, Левски има разпознаваем стил. Винаги може и по-добре, но съм доволен от развитието.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заблуда

    7 4 Отговор
    Нали ви знаем стила.Отивате в Европа и се излагате.

    Коментиран от #2

    12:31 28.03.2026

  • 2 СЗО

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Заблуда":

    Да защото стила им е Помощ от приятел (съдия). А навън такива джокери няма.

    12:44 28.03.2026

  • 3 Когато

    4 5 Отговор
    чета мнения като горните две, и се успокоявам. Значи Левски е на прав път! Ревовете отстрани се увеличават - значи всичко е ОК!

    Коментиран от #11

    13:07 28.03.2026

  • 4 Ромето Тусев

    6 3 Отговор
    Трябваше Гонзо да стане шеф на БФС, за да ДОБУТАТ Подуяне до първото място!

    13:19 28.03.2026

  • 5 Стегнете се малко

    3 2 Отговор
    Нещо последните мачове не се вижда това! А и стила се вижда най-вече при играта с Лудогорец и другите малко по-добри отбори. И двата с по един-двама българи, да не говорим за Берое, пък и повечето вече "български" отбори са само като имена.

    13:24 28.03.2026

  • 6 Лост

    4 4 Отговор
    Треньорът на Лудогорец и той е доволен.Три мача,три победи,нула получени гола.

    13:40 28.03.2026

  • 7 Академик Неделчев

    5 3 Отговор
    Стила им е офанзивно-съдийски.

    13:45 28.03.2026

  • 8 Защо изобщо слушате тоя клоун?

    4 1 Отговор
    Като бият се гордее с футболистите.Като паднат чупи пейките и все не е било заслужено.

    14:29 28.03.2026

  • 9 Макето

    3 1 Отговор
    Стилът е Борисов-Пеевски-Гонзо.
    Дали с този “стил” победихте ЦСКА и Лудогорец? Стил нямате, подарена титла.

    14:54 28.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СЗО

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Когато":

    Прочети и долните мнения, отвори си очите, и ще разбереш истината за Уефски.

    15:57 28.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове