Веласкес е доволен, че Левски има разпознаваем стил

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели вижданията си за развитието на отбора и стила, който „сините“ се стремят да налагат. Испанският специалист подчерта значението на колективната работа, ясната игрова идея и изграждането на разпознаваема футболна идентичност. Към момента Левски заема първото място в класирането, с аванс от 9 точки пред преследвачите си, което ги позиционира като основен фаворит за шампионската титла.
„За мен най-важното е профилът на футболистите и връзките между тях. Игровият процес е динамичен и в хода на първенството има много промени, но като цяло отборът се представя добре“, заяви Веласкес пред „Мач Телеграф“.
Той допълни, че под „добра игра“ разбира ясен стил и атакуваща философия независимо от съперника и мястото на мача.
„Винаги се стремим да играем офанзивно – както у дома, така и като гости. Това се вижда и в Европа, и в първенството. Фокусираме се върху себе си, показваме характер, смелост и проактивно мислене както с топка, така и без нея“, обясни треньорът.
Според него отборът вече има ясно изразена идентичност: „Откакто работим заедно, Левски има разпознаваем стил. Винаги може и по-добре, но съм доволен от развитието.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заблуда
Коментиран от #2
12:31 28.03.2026
2 СЗО
До коментар #1 от "Заблуда":Да защото стила им е Помощ от приятел (съдия). А навън такива джокери няма.
12:44 28.03.2026
3 Когато
Коментиран от #11
13:07 28.03.2026
4 Ромето Тусев
13:19 28.03.2026
5 Стегнете се малко
13:24 28.03.2026
6 Лост
13:40 28.03.2026
7 Академик Неделчев
13:45 28.03.2026
8 Защо изобщо слушате тоя клоун?
14:29 28.03.2026
9 Макето
Дали с този "стил" победихте ЦСКА и Лудогорец? Стил нямате, подарена титла.
14:54 28.03.2026
11 СЗО
До коментар #3 от "Когато":Прочети и долните мнения, отвори си очите, и ще разбереш истината за Уефски.
15:57 28.03.2026