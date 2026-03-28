Веласкес е доволен, че Левски има разпознаваем стил

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели вижданията си за развитието на отбора и стила, който „сините“ се стремят да налагат. Испанският специалист подчерта значението на колективната работа, ясната игрова идея и изграждането на разпознаваема футболна идентичност. Към момента Левски заема първото място в класирането, с аванс от 9 точки пред преследвачите си, което ги позиционира като основен фаворит за шампионската титла.

„За мен най-важното е профилът на футболистите и връзките между тях. Игровият процес е динамичен и в хода на първенството има много промени, но като цяло отборът се представя добре“, заяви Веласкес пред „Мач Телеграф“.

Той допълни, че под „добра игра“ разбира ясен стил и атакуваща философия независимо от съперника и мястото на мача.

„Винаги се стремим да играем офанзивно – както у дома, така и като гости. Това се вижда и в Европа, и в първенството. Фокусираме се върху себе си, показваме характер, смелост и проактивно мислене както с топка, така и без нея“, обясни треньорът.

Според него отборът вече има ясно изразена идентичност: „Откакто работим заедно, Левски има разпознаваем стил. Винаги може и по-добре, но съм доволен от развитието.“