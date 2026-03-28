Напрежение в кикбокса: очаква се извънредно Общо събрание след скандали в управлението

В Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) ескалира напрежение, след като редица клубове оттеглиха доверието си от председателя Галин Димов и поискаха свикване на извънредно Общо събрание. По време на редовното отчетно събрание във Варна, продължило рекордните шест часа, Димов е заявил, че сам е одобрил и гласувал собственото си възнаграждение, предава БТА. Това предизвика сериозни реакции сред представителите на клубовете, които впоследствие отхвърлиха както съдържателния, така и финансовия отчет на централата.

Според присъстващите е станало ясно, че са изплащани възнаграждения не само на председателя, но и на негови близки и познати. Представители на близо 100 клуба са изразили недоволство и са посочили, че няма достатъчно яснота за разходването на средствата, отпуснати от Министерството на младежта и спорта.

Клубовете са свалили доверието си от ръководството и настояват за свикване на извънредно Общо събрание, на което да бъде избрано ново ръководство.

„Не желаем този спорт да страда заради лошо управление и неправомерно разходване на публични средства“, заявяват представители на клубовете.

След събранието членът на Управителния съвет Димитър Димитров е подал оставка, като е посочил, че не е бил запознат в детайли с отчетите и действията в организацията. Според приетата декларация от клубовете ситуацията засяга сериозно развитието на спорта в страната и изисква спешни управленски промени.