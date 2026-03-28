Напрежение в кикбокса: очаква се извънредно Общо събрание след скандали в управлението

28 Март, 2026 13:22 1 186 4

  • кикбокс-
  • общо събрание-
  • скандали-
  • галин димов

Клубовете свалиха доверието си от председателя на федерацията Галин Димов

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) ескалира напрежение, след като редица клубове оттеглиха доверието си от председателя Галин Димов и поискаха свикване на извънредно Общо събрание. По време на редовното отчетно събрание във Варна, продължило рекордните шест часа, Димов е заявил, че сам е одобрил и гласувал собственото си възнаграждение, предава БТА. Това предизвика сериозни реакции сред представителите на клубовете, които впоследствие отхвърлиха както съдържателния, така и финансовия отчет на централата.

Според присъстващите е станало ясно, че са изплащани възнаграждения не само на председателя, но и на негови близки и познати. Представители на близо 100 клуба са изразили недоволство и са посочили, че няма достатъчно яснота за разходването на средствата, отпуснати от Министерството на младежта и спорта.

Клубовете са свалили доверието си от ръководството и настояват за свикване на извънредно Общо събрание, на което да бъде избрано ново ръководство.

„Не желаем този спорт да страда заради лошо управление и неправомерно разходване на публични средства“, заявяват представители на клубовете.

След събранието членът на Управителния съвет Димитър Димитров е подал оставка, като е посочил, че не е бил запознат в детайли с отчетите и действията в организацията. Според приетата декларация от клубовете ситуацията засяга сериозно развитието на спорта в страната и изисква спешни управленски промени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече

    6 1 Отговор
    и служебните кабинети са 200% незаконни също като редовните!

    13:28 28.03.2026

  • 2 А ще връща ли взетото

    4 0 Отговор
    Сега да връща парите иначе затвор

    13:40 28.03.2026

  • 3 Сила

    6 1 Отговор
    Прилича на Мунчо , сигурно са рода ....??!

    13:45 28.03.2026

  • 4 Спорт

    5 0 Отговор
    Ритат се по главите,много смешно.

    14:11 28.03.2026

