В Аякс бъркотията става все по-голяма

Уволнението на Джон Хейтинга не успокои обстановката в Аякс. Смяната на треньора обикновено дава положителен ефект, но в Амстердам тя предизвиква безпрецедентен хаос, който изглежда няма край. Всеки ден бъркотията става все по-голяма. След остри думи и размахване на брадви, сега започна хвърлянето на кал.

Целият футболен свят беше шокиран в понеделник, когато Роб Янсен, агент и водещ на подкаста KieftJansenEgmondGijp, разказа за Дани Блинд. Бившият капитан на Аякс напусна Надзорния съвет по-рано тази година, но Янсен разкри, че той е имал голяма роля в отстраняването на Хейтинга. Блинд уж е препоръчал това на Луис ван Гаал, съветник в Аякс.

В четвъртък Блинд отговори на това по Ziggo Sport и отрече всяка дума на Янсен. Една добре позната игра на „той каза, тя каза“, от която никой не печели нищо. Блинд от своя страна заяви, че не е имал нищо общо с Аякс, откакто е напуснал поста си, което означава, че думите на Янсен не са верни. Той говори за стара вражда с бившия си агент и такъв на сина му.

Тази вражда на гърба на Аякс е срамна. И двамата очевидно печелят от собствената си гледна точка и никога няма да се отклонят от нея. Тя също така не може да бъде проверена, докато някой не намери отговора при Ван Гаал. Невъзможна задача, при която отговорът дори не е от значение. Хейтинга е бил сметнат за недостатъчно добър от няколко души, видян е твърде малък напредък и нещо е трябвало да се промени в Аякс.

Това показва най-големия проблем в Аякс в момента. Ако нещата вървят добре, чувате само двама души да говорят: треньорът и може би техническият директор. Ако нещата вървят зле, изведнъж всеки трябва да каже нещо. А Аякс в такъв момент се нуждае от спокойствие. Фактът, че подобни вражди се водят относно ситуацията в клуба, показва, че това се смята за по-важно от благосъстоянието на Аякс.

Блинд нямаше как да не реагира, но е показателно за ситуацията в Аякс, че се е стигнало дотук. Това също така вреди на търсенето на нов треньор. Защото кой, за Бога, ще подпише с клуб, където чувствителни теми се разиграват чрез медиите?

Ерик тен Хаг вече отказа, а Марк Овермарс също не прие да се върне в клуба. Аякс се нуждае от големи имена, за да върне всичко в релси. Но именно големите имена са тези, които ще помислят два – може би дори три – пъти, преди да кажат „да“ на Аякс.