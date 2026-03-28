Барселона иска Ямал да не играе срещу Египет

28 Март, 2026 17:55 594 0

  • барселона-
  • ямал-
  • египет-
  • контузия

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов

Барселона е отправила искане към испанския национален отбор да не използва Ламин Ямал в предстоящата приятелска среща срещу Египет или поне да ограничи участието му до едно полувреме, съобщава The Touchline.

Причината за това е контузията на Рафиня, получена при загубата с 1:2 от Франция в контрола. В каталунския клуб са разочаровани от случилото се и не желаят да рискуват здравето на още един ключов футболист.

Бразилският нападател е с травма на дясното подколянно сухожилие и се очаква да бъде извън игра около пет седмици.


Испания
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
