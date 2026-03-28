Слот ще води Ливърпул и през следващия сезон

Ръководството на Ливърпул продължава да гласува доверие на мениджъра Арне Слот и планира той да води отбора и през следващия сезон, съобщава The Athletic. Клубът вече работи по дългосрочна стратегия, в която нидерландският специалист има ключова роля както в изграждането на състава, така и при вземането на решения за летните трансфери.

Очаква се „червените“ да бъдат активни на пазара, като целта е да се подсили съставът в няколко линии и да се изгради тим, способен да се бори за титлата във Висшата лига и за по-сериозно представяне в европейските турнири. В последните седмици в английските медии се появиха информации за интерес към нов централен защитник и полузащитник, които да повишат конкуренцията в състава.

Слот пое Ливърпул през 2024 година и в първия си сезон се стреми да наложи по-динамичен и офанзивен стил на игра. След 31 изиграни мача отборът заема пето място във временното класиране с 49 точки, като остава в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

На „Анфийлд“ са наясно, че предстои ключов летен период, в който трябва да се направят точните селекционни ходове, за да може отборът да направи следващата крачка в развитието си под ръководството на Слот.