Новини
Спорт »
Световен футбол »
Слот ще води Ливърпул и през следващия сезон

Слот ще води Ливърпул и през следващия сезон

28 Март, 2026 18:21 493 0

  • арне-
  • слот-
  • ливърпул-
  • селекция-
  • договор

Клубът вече работи по дългосрочна стратегия

Слот ще води Ливърпул и през следващия сезон - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ливърпул продължава да гласува доверие на мениджъра Арне Слот и планира той да води отбора и през следващия сезон, съобщава The Athletic. Клубът вече работи по дългосрочна стратегия, в която нидерландският специалист има ключова роля както в изграждането на състава, така и при вземането на решения за летните трансфери.

Очаква се „червените“ да бъдат активни на пазара, като целта е да се подсили съставът в няколко линии и да се изгради тим, способен да се бори за титлата във Висшата лига и за по-сериозно представяне в европейските турнири. В последните седмици в английските медии се появиха информации за интерес към нов централен защитник и полузащитник, които да повишат конкуренцията в състава.

Слот пое Ливърпул през 2024 година и в първия си сезон се стреми да наложи по-динамичен и офанзивен стил на игра. След 31 изиграни мача отборът заема пето място във временното класиране с 49 точки, като остава в битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

На „Анфийлд“ са наясно, че предстои ключов летен период, в който трябва да се направят точните селекционни ходове, за да може отборът да направи следващата крачка в развитието си под ръководството на Слот.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове