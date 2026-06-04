Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул посреща Андони Ираола днес

Ливърпул посреща Андони Ираола днес

4 Юни, 2026 13:22 551 2

  • ливърпул-
  • андони ираола-
  • треньор-
  • англия

Испанският треньор е на прага на официално назначение, след като клубът се раздели с Арне Слот

Ливърпул посреща Андони Ираола днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес атмосферата около стадиона на Ливърпул е заредена с очакване – Андони Ираола, испанският тактически ум, пристига в града, за да финализира преговорите и да поеме кормилото на „червените“. След като във вторник бе постигнато устно съгласие между двете страни, феновете тръпнат в очакване на официалното обявяване на новия старши треньор.

Само няколко дни след като Арне Слот бе освободен от поста си – въпреки успеха си във Висшата лига през изминалия сезон – ръководството на Ливърпул не губи време и се насочва към Ираола като основен фаворит. Според източници на Sky Sports News, испанецът е бил приоритетен избор веднага след раздялата със Слот, а клубът не е провеждал разговори с други кандидати за треньорския пост.

Зад кулисите на този трансфер стои спортният директор Ричард Хюз, който вече има опит в работата с Ираола от времето им в Борнемут през 2023 година. Именно Хюз, който наскоро се присъедини към Ливърпул, е двигателят на преговорите и гарантира, че новият наставник ще получи необходимата подкрепа за изграждане на своя екип.

Ръководството на клуба е било категорично – новият мениджър трябва да споделя атакуващия и динамичен стил, който е в основата на идентичността на Ливърпул. Очаква се Ираола да внесе свежи идеи и да надгради върху постигнатото до момента, като клубът е готов да удовлетвори всички негови изисквания относно треньорския щаб.

Официалното представяне на Андони Ираола като мениджър на Ливърпул е въпрос на дни. След подписването на договора ще започнат и разговорите за попълване на треньорския екип, като се очаква клубът да осигури пълна свобода на испанеца при избора на свои помощници.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Предишният треньор на Ливърпул приличаше на Брус Уилис, новият е одрал кожата на Алфред Молина.

    13:42 04.06.2026

  • 2 Тома

    1 0 Отговор
    На добър час и успех на Андони

    14:01 04.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове