Ливърпул посреща Андони Ираола днес

Днес атмосферата около стадиона на Ливърпул е заредена с очакване – Андони Ираола, испанският тактически ум, пристига в града, за да финализира преговорите и да поеме кормилото на „червените“. След като във вторник бе постигнато устно съгласие между двете страни, феновете тръпнат в очакване на официалното обявяване на новия старши треньор.

Само няколко дни след като Арне Слот бе освободен от поста си – въпреки успеха си във Висшата лига през изминалия сезон – ръководството на Ливърпул не губи време и се насочва към Ираола като основен фаворит. Според източници на Sky Sports News, испанецът е бил приоритетен избор веднага след раздялата със Слот, а клубът не е провеждал разговори с други кандидати за треньорския пост.

Зад кулисите на този трансфер стои спортният директор Ричард Хюз, който вече има опит в работата с Ираола от времето им в Борнемут през 2023 година. Именно Хюз, който наскоро се присъедини към Ливърпул, е двигателят на преговорите и гарантира, че новият наставник ще получи необходимата подкрепа за изграждане на своя екип.

Ръководството на клуба е било категорично – новият мениджър трябва да споделя атакуващия и динамичен стил, който е в основата на идентичността на Ливърпул. Очаква се Ираола да внесе свежи идеи и да надгради върху постигнатото до момента, като клубът е готов да удовлетвори всички негови изисквания относно треньорския щаб.

Официалното представяне на Андони Ираола като мениджър на Ливърпул е въпрос на дни. След подписването на договора ще започнат и разговорите за попълване на треньорския екип, като се очаква клубът да осигури пълна свобода на испанеца при избора на свои помощници.