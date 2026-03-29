Алекса Грасо нокаутира Мейси Барбър още в първия рунд (ВИДЕО)

Алекса Грасо постигна впечатляваща победа с нокаут над Мейси Барбър още в първия рунд на двубоя им в категория „муха“. Срещата беше подглавна на събитието UFC Fight Night 271, проведено в Сиатъл, Вашингтон, съобщава mma.bg.

Всичко приключи малко след началото на третата минута, когато Грасо пласира мощен ляв удар, с който свали съперничката си в нокаут. Впоследствие тя приложи и захват за предаване, макар че това се оказа излишно, тъй като Барбър вече беше в безсъзнание.

С този успех Грасо прекъсна серията си от две поредни загуби, докато Барбър сложи край на впечатляващата си поредица от седем победи. Това беше и втора победа за мексиканката над американката, след като през 2021 година тя я надигра и със съдийско решение.

