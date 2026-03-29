Алекса Грасо нокаутира Мейси Барбър още в първия рунд (ВИДЕО)

29 Март, 2026 16:24 1 204 2

В първата им битка Алекса пак я победи със съдийско решение през 2021 година

Кадър: ufcespanol
Калін Каменов Автор във Fakti.bg

Алекса Грасо постигна впечатляваща победа с нокаут над Мейси Барбър още в първия рунд на двубоя им в категория „муха“. Срещата беше подглавна на събитието UFC Fight Night 271, проведено в Сиатъл, Вашингтон, съобщава mma.bg.

Всичко приключи малко след началото на третата минута, когато Грасо пласира мощен ляв удар, с който свали съперничката си в нокаут. Впоследствие тя приложи и захват за предаване, макар че това се оказа излишно, тъй като Барбър вече беше в безсъзнание.

С този успех Грасо прекъсна серията си от две поредни загуби, докато Барбър сложи край на впечатляващата си поредица от седем победи. Това беше и втора победа за мексиканката над американката, след като през 2021 година тя я надигра и със съдийско решение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пеевски

    2 1 Отговор
    Тези котенца се борят за мен

    16:28 29.03.2026

