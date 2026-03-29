Иван Иванов постигна най-големия успех в кариерата си до момента в тениса

Иван Иванов постигна най-големия успех в кариерата си до момента, след като спечели титлата на турнир от категория М25 на червени кортове в Тарагона. Едва 17-годишният българин показа впечатляваща игра и на финала се наложи убедително над испанеца Алекс Марти Пухолрас с 6:3, 6:2.

Срещата се проведе при трудни условия заради силния вятър, който създаваше проблеми и на двамата състезатели. Първият сет беше равностоен, като в началото си размениха по един пробив. При 4:3 Иванов направи решаващ брейк и след това без колебание затвори частта.

Във втория сет българинът наложи пълно превъзходство и поведе с убедителното 5:0. Макар да пропусна първия си мачбол и да позволи на съперника да намали до 5:2, той запази спокойствие и приключи двубоя при следващата си възможност, побеждавайки опонент, който е по-напред в световната ранглиста.

Титлата в Тарагона е първа от този ранг за Иванов и ще му донесе сериозен напредък в класацията на АТР. С представянето си младият българин показа, че има потенциал за още по-големи успехи на професионалната сцена.