Иван Иванов постигна най-големия успех в кариерата си до момента в тениса

Иван Иванов постигна най-големия успех в кариерата си до момента, след като спечели титлата на турнир от категория М25 на червени кортове в Тарагона. Едва 17-годишният българин показа впечатляваща игра и на финала се наложи убедително над испанеца Алекс Марти Пухолрас с 6:3, 6:2.
Срещата се проведе при трудни условия заради силния вятър, който създаваше проблеми и на двамата състезатели. Първият сет беше равностоен, като в началото си размениха по един пробив. При 4:3 Иванов направи решаващ брейк и след това без колебание затвори частта.
Във втория сет българинът наложи пълно превъзходство и поведе с убедителното 5:0. Макар да пропусна първия си мачбол и да позволи на съперника да намали до 5:2, той запази спокойствие и приключи двубоя при следващата си възможност, побеждавайки опонент, който е по-напред в световната ранглиста.
Титлата в Тарагона е първа от този ранг за Иванов и ще му донесе сериозен напредък в класацията на АТР. С представянето си младият българин показа, че има потенциал за още по-големи успехи на професионалната сцена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
19:45 29.03.2026
5 Абе ,
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Вие от Алфа , Бета и Гама версиите сте хакнати ... Дълбоко ..
22:49 29.03.2026
6 Евгени от Алфапласт
До коментар #5 от "Абе ,":От смолите е.😎
23:21 29.03.2026
7 Доктор
23:38 29.03.2026
