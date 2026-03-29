Иван Иванов постигна най-големия успех в кариерата си до момента в тениса

29 Март, 2026 19:36 2 015 10

Спечели турнира в Тарагона

Иван Иванов постигна най-големия успех в кариерата си до момента в тениса - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Иван Иванов постигна най-големия успех в кариерата си до момента, след като спечели титлата на турнир от категория М25 на червени кортове в Тарагона. Едва 17-годишният българин показа впечатляваща игра и на финала се наложи убедително над испанеца Алекс Марти Пухолрас с 6:3, 6:2.

Срещата се проведе при трудни условия заради силния вятър, който създаваше проблеми и на двамата състезатели. Първият сет беше равностоен, като в началото си размениха по един пробив. При 4:3 Иванов направи решаващ брейк и след това без колебание затвори частта.

Във втория сет българинът наложи пълно превъзходство и поведе с убедителното 5:0. Макар да пропусна първия си мачбол и да позволи на съперника да намали до 5:2, той запази спокойствие и приключи двубоя при следващата си възможност, побеждавайки опонент, който е по-напред в световната ранглиста.

Титлата в Тарагона е първа от този ранг за Иванов и ще му донесе сериозен напредък в класацията на АТР. С представянето си младият българин показа, че има потенциал за още по-големи успехи на професионалната сцена.


Испания
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    Коментиран от #5

    19:45 29.03.2026

  • 2 Марис

    15 0 Отговор
    Поздравления за успеха и положения труд, но не забравяй българският език, никога дори и след петдесет години далеч от България. Просто говори правилно, а не с диалект !! Пример - Милчо Левиев.

    19:51 29.03.2026

  • 3 Перничанин

    11 0 Отговор
    Браво , Юначе !!! Накара ни отново да се гордеем , че сме българи !!! Отдавна забравено чувство, благодарение на нашите политици - еничари.

    21:05 29.03.2026

  • 4 мдаааа

    6 0 Отговор
    Адмирации , нашият !!!👍Продължавай все така .

    22:46 29.03.2026

  • 5 Абе ,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Вие от Алфа , Бета и Гама версиите сте хакнати ... Дълбоко ..

    Коментиран от #6

    22:49 29.03.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе ,":

    От смолите е.😎

    23:21 29.03.2026

  • 7 Доктор

    2 0 Отговор
    Подарете му българско-английски речник.

    Коментиран от #8

    23:38 29.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Герге ,

    0 1 Отговор
    ТИСАЙРЯФОСТАТъ и лягам ..

    00:34 30.03.2026

  • 10 Мдаа

    0 0 Отговор
    Ванчо направил Пухопрас на пух и прас !

    00:45 30.03.2026

