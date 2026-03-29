Виктория Томова влезе в основната схема на турнира в Чарлстън

29 Март, 2026 21:00 903 2

За класирането си в основната схема тя заработи 25 точки за световната ранглиста

Виктория Томова влезе в основната схема на турнира в Чарлстън - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Виктория Томова успешно премина квалификациите и си осигури място в основната схема на турнира от категория WTA 500 на клей в Чарлстън с награден фонд от 2,3 милиона долара. Поставената под №6 в пресявките българка се наложи във втория кръг над американката Аяна Акли с 3:6, 6:1, 6:1 след двучасова битка, предава БТА.

Томова стартира неубедително и загуби първия сет, след като допусна два пробива. Във втората част обаче вдигна нивото си, поведе рано в резултата и с убедителна серия изравни. В решителния трети сет тя наложи пълен контрол и след четири поредни гейма затвори мача в своя полза.

С успеха си българката си гарантира участие в основната схема и добави 25 точки към актива си за световната ранглиста, където в момента заема 163-то място.


Свързани новини


  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    21:25 29.03.2026

  • 2 Брат й

    0 0 Отговор
    Обича до лапа п….ки

    22:37 29.03.2026

