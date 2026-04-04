Новини
Спорт »
Световен футбол »
Федерико Киеза под обстрел: Италианските фенове бесни заради отказа му от националния отбор

Федерико Киеза под обстрел: Италианските фенове бесни заради отказа му от националния отбор

4 Април, 2026 16:12 1 126 1

  • италия-
  • федерико киеза-
  • ливърпул -
  • манчестър сити -
  • фа къп-
  • арне слот-
  • феновете

28-годишният футболист ще бъде на разположение за важния двубой на Ливърпул срещу Манчестър Сити за ФА Къп

Федерико Киеза под обстрел: Италианските фенове бесни заради отказа му от националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната общественост в Италия буквално кипи от възмущение, след като Федерико Киеза, крилото на Ливърпул, предпочете клубните си ангажименти пред националната фланелка. Решението му да се оттегли от състава на "адзурите" за ключовите баражи за Световното първенство, а впоследствие да бъде напълно готов за игра с "червените", предизвика буря от негативни реакции в социалните мрежи.

Новината, че 28-годишният футболист ще бъде на разположение за важния двубой на Ливърпул срещу Манчестър Сити за ФА Къп, бе потвърдена от мениджъра Арне Слот. Това само наля масло в огъня и даде повод на феновете да изразят разочарованието си от поведението на бившата звезда на Ювентус и Фиорентина.

Водещи италиански медии като Gazzetta dello Sport, La Repubblica и Corriere della Sera не пропуснаха да отбележат парадокса – Киеза напусна лагера на националния отбор преди две седмици, без да вземе участие дори в една тренировка, оправдавайки се с липса на физическа подготовка. В същото време негови съотборници като Гулиелмо Викарио и Джанлука Скамака останаха с тима, въпреки че се бореха с травми.

Бившият селекционер на Италия Дженаро Гатузо, който подаде оставка, също хвърли светлина върху ситуацията. Той сподели, че Киеза отново не се е почувствал готов да защитава цветовете на родината си – нещо, което според мнозина е проява на нелоялност към националния отбор.

Отсъствието на Киеза от състава на Италия, което продължава още от Евро 2024, остави горчив вкус у верните тифози. Мнозина го обвиняват, че поставя клубните си интереси над националната кауза, което според тях е недопустимо за играч от неговата класа.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    2 0 Отговор
    ТОЙ ПОЧТИ НЕ ИГРАЕ В ЛИВЪРПУЛ,СТОИ ДЪЛБОКА РЕЗЕРВА,ВИЕ СТЕ РЕВНАЛИ ЗА НЕГО.НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ В МОМЕНТА ЗА НИЩО НЕ СТАВА

    17:26 04.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове