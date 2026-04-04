Федерико Киеза под обстрел: Италианските фенове бесни заради отказа му от националния отбор

Футболната общественост в Италия буквално кипи от възмущение, след като Федерико Киеза, крилото на Ливърпул, предпочете клубните си ангажименти пред националната фланелка. Решението му да се оттегли от състава на "адзурите" за ключовите баражи за Световното първенство, а впоследствие да бъде напълно готов за игра с "червените", предизвика буря от негативни реакции в социалните мрежи.

Новината, че 28-годишният футболист ще бъде на разположение за важния двубой на Ливърпул срещу Манчестър Сити за ФА Къп, бе потвърдена от мениджъра Арне Слот. Това само наля масло в огъня и даде повод на феновете да изразят разочарованието си от поведението на бившата звезда на Ювентус и Фиорентина.

Водещи италиански медии като Gazzetta dello Sport, La Repubblica и Corriere della Sera не пропуснаха да отбележат парадокса – Киеза напусна лагера на националния отбор преди две седмици, без да вземе участие дори в една тренировка, оправдавайки се с липса на физическа подготовка. В същото време негови съотборници като Гулиелмо Викарио и Джанлука Скамака останаха с тима, въпреки че се бореха с травми.

Бившият селекционер на Италия Дженаро Гатузо, който подаде оставка, също хвърли светлина върху ситуацията. Той сподели, че Киеза отново не се е почувствал готов да защитава цветовете на родината си – нещо, което според мнозина е проява на нелоялност към националния отбор.

Отсъствието на Киеза от състава на Италия, което продължава още от Евро 2024, остави горчив вкус у верните тифози. Мнозина го обвиняват, че поставя клубните си интереси над националната кауза, което според тях е недопустимо за играч от неговата класа.