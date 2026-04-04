Александър Донски се класира за финала на двойки в Менорка

4 Април, 2026 18:14 611 1

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Менорка (Испания) с награден фонд 160680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, победиха убедително Едас Бутвилас (Литва) и Тиаго Перейра (Португалия) с 6:4, 6:1 за 53 минути на корта.

Те направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част дадоха само един гейм на съперниците си и спечелиха мача.


Българинът заработи 60 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 110-а позиция тази седмица.

В спор за титлата по-късно днес двамата излизат срещу Пручия Исаро (Тайланд) и Ники Пунача (Индия).


За българина това е четвърти финал на двойки от началото на годината. През март Донски игра на два финала на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда, а преди това стана шампион в Ню Делхи (Индия).


  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    00:09 05.04.2026

