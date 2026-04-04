Майорка шокира Реал Мадрид в Ла Лига

Вълнуваща драма се разигра на стадион "Майорка Сон Моиш", където Реал Мадрид претърпя неочаквано поражение с 1:2 от борещия се за оцеляване тим на Майорка в 30-ия кръг на Ла Лига.
Домакините излязоха напред в резултата малко преди почивката, когато Ману Морланес се възползва от отлично центриране на Пабло Мафео и разпечата вратата на мадридчани в 41-ата минута.
Въпреки натиска на гостите, изравнителното попадение дойде едва в 88-ата минута – Едер Милитао засече с глава след корнер, изпълнен от Трент Александър-Арнолд, и върна надеждите на Реал.
Но драмата тепърва предстоеше! В първата минута на добавеното време Ведат Муриджи се оказа на точното място след асистенция на Матео Джоузеф и донесе ценни три точки на Майорка, които ги изкачиха на 17-о място с 31 пункта. Реал Мадрид остана втори в класирането с 69 точки.
