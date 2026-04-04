Майорка шокира Реал Мадрид в Ла Лига

4 Април, 2026 19:18 1 569 5

"Белия балет" остава на второ място в класирането

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща драма се разигра на стадион "Майорка Сон Моиш", където Реал Мадрид претърпя неочаквано поражение с 1:2 от борещия се за оцеляване тим на Майорка в 30-ия кръг на Ла Лига.

Домакините излязоха напред в резултата малко преди почивката, когато Ману Морланес се възползва от отлично центриране на Пабло Мафео и разпечата вратата на мадридчани в 41-ата минута.

Въпреки натиска на гостите, изравнителното попадение дойде едва в 88-ата минута – Едер Милитао засече с глава след корнер, изпълнен от Трент Александър-Арнолд, и върна надеждите на Реал.

Но драмата тепърва предстоеше! В първата минута на добавеното време Ведат Муриджи се оказа на точното място след асистенция на Матео Джоузеф и донесе ценни три точки на Майорка, които ги изкачиха на 17-о място с 31 пункта. Реал Мадрид остана втори в класирането с 69 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стършели

    5 0 Отговор
    2-1 за Майорка ане 1-2!

    19:55 04.04.2026

  • 2 График натиев

    8 0 Отговор
    Няма дузпа - няма парти . Този полулярен рефрен се повтаря всеки мач ! Белите куррррвентиии мигат да печелят Само и единствено със Съдиите ! Утре очакваме случая негрейра да бъде пак на дневен ред … Няма такъв криминален и гнУусенн клуб - обвиняват Барса в собствените си престъпления !!! Ямал им го каза : крадете и после ревете !!!

    Коментиран от #3

    20:27 04.04.2026

  • 3 Шльоко,

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "График натиев":

    15:5 бе шапшал. И след няколко века няма да сте близо до тази пропорция. Дано вдяваш какво значи това, но едва ли.

    Коментиран от #5

    22:02 04.04.2026

  • 4 ама вие сериозно ли?

    0 0 Отговор
    хич даже не ги е шокирала просто в момента толкова си могат мадридчани пък и с тоя тренер повече няма как да искат…

    00:15 05.04.2026

  • 5 колега

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шльоко,":

    нещо проблеми с комплексите май имаш а? ходи на психо доктор да те лекува

    00:17 05.04.2026

