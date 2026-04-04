Алваро Арбелоа: „Тази загуба тежи на моите плещи“

Вълнуваща драма се разигра на стадиона на Майорка, където Реал Мадрид отстъпи с 1:2 и остави феновете си с горчив вкус. След последния съдийски сигнал старши треньорът на „белия балет“ Алваро Арбелоа не се поколеба да поеме цялата отговорност за неуспеха, като откровено призна, че вината е изцяло негова.

„Това поражение е изцяло мое. Аз съм човекът, който носи отговорност за случилото се на терена“, заяви Арбелоа пред медиите, видимо разочарован от представянето на своя тим, особено през второто полувреме.

Той подчерта, че липсата на концентрация и енергия са изиграли ключова роля за негативния резултат. Въпреки трудната ситуация, наставникът не губи вяра в отбора си.

„Пътят към титлата стана по-стръмен, но целта ни остава непроменена – да спечелим всичките осем оставащи мача. Само така можем да се върнем в битката за първото място“, категоричен бе Арбелоа.

Треньорът на Реал Мадрид не спести критики към себе си и отбора, като посочи, че липсата на търпение и неспособността да реализират създадените положения са били решаващи. „Майорка затвори пространствата отлично и показа повече желание, когато поведе в резултата. Ние не успяхме да наложим нашата игра и да обърнем развоя на срещата“, допълни той.

Арбелоа отправи апел към своите футболисти да оставят поражението зад гърба си и да насочат цялото си внимание към предстоящия сблъсък с Байерн.

„Време е да се съсредоточим върху следващия мач. Искам играчите да излязат на терена с увереност и да вярват, че могат да победят. Само с максимална отдаденост ще постигнем целите си“, завърши наставникът.