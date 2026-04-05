Тайгър Уудс заминава зад граница за лечение след съдебно разрешение

5 Април, 2026 08:39 1 328 2

Миналата седмица спортистът бе въвлечен в автомобилен инцидент и впоследствие обвинен в шофиране под въздействие на медикаменти

Снимка: БГНЕС/EПA
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голфърът Тайгър Уудс получи официално позволение от съд във Флорида да напусне пределите на САЩ, за да се подложи на специализирана терапия в чужбина. Решението бе взето след като миналата седмица спортистът бе въвлечен в автомобилен инцидент и впоследствие обвинен в шофиране под въздействие на медикаменти.

Адвокатът на Уудс, Дъглас Дънкан, изтъкна пред съда, че клиентът му се нуждае от „интензивна, интегрирана медицинска програма“, която може да бъде осигурена единствено извън Съединените щати, където поверителността и спокойствието са гарантирани. По думите му, публичният интерес и медийният натиск в родината на голфъра биха възпрепятствали ефективното му възстановяване.

В изявление, направено във вторник, Тайгър Уудс категорично отрече да е виновен за инцидента, въпреки че полицейският доклад сочи признаци на нарушена координация. Тестът за алкохол обаче е бил отрицателен, а самият Уудс призна, че е приемал предписани лекарства.

В светлината на събитията, 15-кратният шампион от Големия шлем обяви, че временно се оттегля от професионалния голф, за да се фокусира върху своето здраве и да търси дълготрайно възстановяване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 закон на мърфи

    колкото повече пари има един човек,толкова по-глупав става!

    08:43 05.04.2026

  • 2 перкукосионисти

    Стремежът да вкараш във всяка дупка налага употреба на все повече медикаменти, а те водят до полет над кукувиче гнездо, или казано на жаргон гол фър-фър.

    10:16 05.04.2026

