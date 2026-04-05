Тайгър Уудс заминава зад граница за лечение след съдебно разрешение

Голфърът Тайгър Уудс получи официално позволение от съд във Флорида да напусне пределите на САЩ, за да се подложи на специализирана терапия в чужбина. Решението бе взето след като миналата седмица спортистът бе въвлечен в автомобилен инцидент и впоследствие обвинен в шофиране под въздействие на медикаменти.

Адвокатът на Уудс, Дъглас Дънкан, изтъкна пред съда, че клиентът му се нуждае от „интензивна, интегрирана медицинска програма“, която може да бъде осигурена единствено извън Съединените щати, където поверителността и спокойствието са гарантирани. По думите му, публичният интерес и медийният натиск в родината на голфъра биха възпрепятствали ефективното му възстановяване.

В изявление, направено във вторник, Тайгър Уудс категорично отрече да е виновен за инцидента, въпреки че полицейският доклад сочи признаци на нарушена координация. Тестът за алкохол обаче е бил отрицателен, а самият Уудс призна, че е приемал предписани лекарства.

В светлината на събитията, 15-кратният шампион от Големия шлем обяви, че временно се оттегля от професионалния голф, за да се фокусира върху своето здраве и да търси дълготрайно възстановяване.