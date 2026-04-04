Мария Петрова развълнува България с трогателен жест след опелото на Борислав Михайлов

4 Април, 2026 20:31 26 814 60

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика се появи облечена в класическо черно, следвайки българските традиции за траур

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща сцена се разигра пред столичния храм „Света София“, където стотици се събраха, за да отдадат последна почит на легендарния вратар Борислав Михайлов. Сред множеството изпъкна фигурата на неговата съпруга – изключителната Мария Петрова, която с благороден жест и дълбоко емоционални думи докосна сърцата на всички присъстващи.

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика се появи облечена в класическо черно, следвайки българските традиции за траур. Със сведена глава и сълзи в очите, Мария Петрова се поклони пред събралите се фенове, приятели и близки, които бяха дошли да изпратят един от най-обичаните спортисти на България.

С треперещ глас тя изрази своята благодарност към всички, които споделиха болката и подкрепата си в този труден момент.

„Благодаря!“, прозвуча нейното послание, което отекна като ехо сред множеството и предизвика вълна от съчувствие и аплодисменти.

Този искрен жест на признателност и уважение не остана незабелязан и се превърна в символ на силата и обичта, които обединяват хората в скръбта.

Не само Мария Петрова, но и синът на Борислав Михайлов – Николай Михайлов, отдаде почит към баща си и към всички, които бяха дошли да се сбогуват с футболната легенда. Сълзи, аплодисменти и спомени изпълниха пространството пред храма, докато България се прощаваше с един от своите герои, без когото славното лято на 1994 година нямаше да бъде същото.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалността

    75 24 Отговор
    Е ние ли му сипвахме и му слагахме да подсмърква а
    осъзната глупост му се вика на това

    20:40 04.04.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    108 43 Отговор
    Махнете коментарите под тази статия . Не е момента за простотои. Да отдадем почит на един велик вратар на националния отбор на България.

    Коментиран от #3, #8, #9, #18

    20:42 04.04.2026

  • 3 Голям боклук

    88 36 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    И алкохолик и крадец. Съсипа футбола. Краде, краде и накрая си утиде само с костюма

    Коментиран от #31, #44

    20:47 04.04.2026

  • 4 трогателен спортен жест

    35 62 Отговор
    щеше да е, ако се бе появила с черно гимнастическо трико.

    20:52 04.04.2026

  • 5 Яшар

    55 32 Отговор
    Бог да прости Борислав Михайлов ! Но всеки ден умират достойни българи и хора на който да речем окрадохо 50 .х труд и не зеха и част от фабриката която създадоха ....Бог да ги прости! ..жената Марис Петров изглеждаше пошло и не на място ...нешто като веселата вдовица

    20:57 04.04.2026

  • 6 Хаха

    46 41 Отговор
    Булката вече е свободна. Има още хляб, в нея. Налазвайте смели.

    21:04 04.04.2026

  • 7 Подкрепям

    51 62 Отговор
    Абсолютно номер 2 .Махайте коментарите , защото е нелепо да се пишат глупости и простотии за ВЕЛИКИЯ БОБИ МИХАЙЛОВ! Явно на повечето коментиращи им липсват първите седем години ,че и повече!!!

    21:12 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гуньо Простиа

    54 20 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Дядо му и баща му може да са били добри вратари. Ама на Боби и синът му и юрган да им хвърлиш не можеха да го хванат. Можеше да бъде запомнен като достоен вратар от златното поколение , но уви. Полакоми се

    Коментиран от #16

    21:17 04.04.2026

  • 10 Мир на душата ти

    36 27 Отговор
    Светли небесни пътища ,Боби!

    21:17 04.04.2026

  • 11 Нищо

    54 12 Отговор
    трогателно и истинско няма ! Отиграна сцена !

    21:26 04.04.2026

  • 12 Щастлива и готина вдовица

    54 15 Отговор
    Отърва се от пияндето

    21:30 04.04.2026

  • 13 С деколте

    62 14 Отговор
    в църквата , с ботуши с 12 см ток , никакъв респект към покойник , християнството , а дори и без прекръстваме мина ? Тогава защо в християнски храм ? За показност ?! Господ Бог не се лъже...

    Коментиран от #19, #49

    21:35 04.04.2026

  • 14 Локо Пд

    16 32 Отговор
    И после се чудим защо сме на този хал.Болно общество това е.Сега всички Припоци си показаха зурлите и Грухтяха та Грухтяха по един велик вратар и човек.Просто нямам думи наскоро си отиде и друг добър вратар но не прочетох една обида по негов адрес от Левскари.Тто това е разликата от нас Левскарите и шуумкарите.

    Коментиран от #25

    21:40 04.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РЕАЛИСТ

    27 29 Отговор

    До коментар #9 от "Гуньо Простиа":

    От футболисти съм го чувал. Боби е от малкото синове, които надминават баща си. Аз самият нямам спомен от баща му. Мъжко момче беше. Откъде я вземате тази злоба , не знам.

    Коментиран от #27, #32

    21:55 04.04.2026

  • 17 Тихомир е,

    3 4 Отговор
    ти тп ли си или да.

    21:57 04.04.2026

  • 18 Мир на праха му!

    46 9 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Свобода на словото.
    Борислав Михайлов не беше светец!
    Алчният може да трупа цял живот, но накрая ковчегът няма джобове...нито ремарке.

    Коментиран от #21

    22:02 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин 681

    48 9 Отговор
    Който е безгрешен, нека първи хвърли камък, аз не съм безгрешен.
    Бог да го прости Борислав Михайлов, нека и Бог да го съди.
    Лека ти пръст Боби.......

    22:18 04.04.2026

  • 21 Така е

    41 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мир на праха му!":

    Ковчегът няма джобове. Каквото си събрал в душата си, с това ще си отидеш.

    22:18 04.04.2026

  • 22 Ирония

    41 7 Отговор
    Който се отдаде на алчност и пиене, сам се затрива.

    22:24 04.04.2026

  • 23 А ти кой си?

    34 7 Отговор

    До коментар #19 от "Кой/коя":

    С този вид и поведение в църквата – никакво уважение към вярата или покойника. Ако е за шоу, тогава храмът не е мястото за това. Бог всичко вижда и фалша също.

    22:26 04.04.2026

  • 24 привилегията на шута

    35 2 Отговор

    До коментар #19 от "Кой/коя":

    Не я съди , а само и показва греха. Това Бог го позволява. Странно е , че в такъв вид свещениците са я пуснали в храма. Друг е проблема колко от присъстващите на опелото са приели свето кръщене , за да имат правото да влизат в самият храм.

    22:28 04.04.2026

  • 25 Бог да го прости

    28 6 Отговор

    До коментар #14 от "Локо Пд":

    Но чак пък велик?

    22:40 04.04.2026

  • 26 Пенсионерка

    48 5 Отговор
    Светла му памет на човека! Каквото било-до тук. Относно съпругата -заприлича ми на една подобна вдовица преди време, на загинал певец-RIP. Тя даже беше с широкопола шапка . И в скръбта, демонстрация на разточителство и лукс. Е, не да е като дрипла, но в такъв тъжен момент няма място кипрене с воали и асиметрични копринени поли. Освен това, воалът трябва да прикрива лицето, поне до излизане след погребението. А не да е заметнат назад , като на булка, след венчавка. Но… богатите често се осланят на съветите на странни стилисти. Различното не винаги е на място. Пък и тези овации, много са нелепи за скръбни церемонии. Аплодира се жив човек, връзката с публиката е взаимна. Та… много глупотевините, приети за мода и уж традиции!

    Коментиран от #38

    22:47 04.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този

    23 5 Отговор
    Да връща парите на БФС!!!!!!

    23:14 04.04.2026

  • 29 ПРОГРЕСИВЕН И ОПЕЧАЛЕН

    14 2 Отговор
    НАЙ ТРОГАТЕЛНА БЕШЕ
    НАДГРОБНАТА ПРОЩАЛНА РЕЧ НА
    ....БЕРБАТОВ И СТЕНЛИЙ....
    „ПЛАЧА ПО ДЪЖДА”...!😢

    23:41 04.04.2026

  • 30 Трап

    17 8 Отговор
    Тая предлага ли се? Ще трябва да кандиса на по-малко от стандартната ѝ колежка. Вече има бая километраж навъртян.

    00:00 05.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бат Венце Сикаджията

    20 1 Отговор
    Георги Иванов познат като Гонзо е най-успешния президент в историята на БФС. Под ръководството му се kласирахме за ФИФА сириис и спечелихме купата и златните медали връчени лично от него по БНТ 3 на живо. Това са невероятни ъчийвмънти. Покажете ми един друг Президент на БФС, било то овчата глава, перуката, бялата перука, батето или който и да в друг да в донесъл купа и златни медали. И освен това в и патриот. Прибра 4 закъсали сънародници с чартъра от Индонезия. Догодина са ни поканили Кирибати и Джибути, но златните медали ще се раздадат през декември на специална церемония в сградата на БФС, поради отпаднала необходимост за пътуване поради липса на стадиони и национални гарнитури на поканилите ни.

    01:26 05.04.2026

  • 34 Бат Венце Сикаджията

    20 8 Отговор
    Таз и тя почти за баща си се омъжила навремето. Как може да се омъзиш за някой 13-14 години по-голям от теб? Ясна е работата. Интереси. Сега ще се избият с останалите за наследство , а опортюнистите наречени съдебна система, вече потриват пръсти за държавните таксички които ще съберат.

    Коментиран от #53

    01:29 05.04.2026

  • 35 778

    22 6 Отговор
    Скоро ще разбере, че е извадила кэсмет жената!

    Коментиран от #36

    03:16 05.04.2026

  • 36 Бат Венце Сикаджията

    26 3 Отговор

    До коментар #35 от "778":

    Така е. Трудно се живее с пияници. Това е публично лицемерие. Утре като почне подялбата на парите и имотите на Перукан, съвсем друга песен ще запеят и "тъгата" им ще отиде в клоазета.

    03:35 05.04.2026

  • 37 Национален Осигурителен Институт

    8 1 Отговор
    Таман навреме. На прага беше.

    04:51 05.04.2026

  • 38 Бат Венце Сикаджията

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионерка":

    Ти погребален агент ли си? Нещо много ги поназнайваш нещата.

    05:10 05.04.2026

  • 39 Съболезнования

    23 4 Отговор
    А, ако снимката е актуална, то визията определено е взаимствана от американското кино, защото тюл се използва от вдовиците в католическото християнство, а според източноправославните, по традиция, косите се покриват само с шал и дори шапка не може.

    08:15 05.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Нефен

    19 6 Отговор
    Абсолютен долнопробен театър, със слаба актриса. След всичките му забежки , едва ли да е толкова натъжена., но за пред хората се беше подготвила.

    10:11 05.04.2026

  • 42 Пърчъ Колю

    16 5 Отговор

    До коментар #40 от "Колю пърчъъъ":

    За твое сведение тази жена е три пъти световна шампионка,просто посредствен вратар ,15 г. по голям от нея и е завъртял главата докато е била още дете и затова сега изглежда нелепо….

    11:06 05.04.2026

  • 43 яница

    4 6 Отговор
    снимката е поразително красива ако не е черният волан щях да си помисля позира ли или се усмихва!!! срамота

    12:36 05.04.2026

  • 44 Простаците като вас господине

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Голям боклук":

    нямат почивен ден и най - вече човечност, викат им за по кратко изроди!!!

    13:21 05.04.2026

  • 45 Тая Мара

    8 5 Отговор
    Голяма артиска ей.

    13:30 05.04.2026

  • 46 бай Шиле

    8 2 Отговор
    Отиде си човекът, Бог да го прости. Ще го съдят там където отива. Кои сме ние та да съдим?

    14:56 05.04.2026

  • 47 Ицо Багера

    9 3 Отговор
    "Веселата вдовица Шарлопова 2"

    15:00 05.04.2026

  • 48 Финес

    7 5 Отговор
    Изискана дама. Безупречно поведение. Изрядна визия. Финес и елегантност. Съболезнования на цялото семейство.

    Коментиран от #58

    16:11 05.04.2026

  • 49 Да!

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "С деколте":

    А как да дойде в църквата? Безупречно е облечена. . Финес и елегантност. Ако беше облечена с панталонче, мазно яке и маратонки, щеше еда ви хареса. Това ви е нивото. Това ви е разбирането...

    16:15 05.04.2026

  • 50 Тоболд

    3 3 Отговор
    С Марков костюм ли го погребаха или със спортен екип?

    Коментиран от #60

    16:42 05.04.2026

  • 51 Шитълс

    3 4 Отговор
    Сложиха ли бутилка уиски в ковчега?

    16:42 05.04.2026

  • 52 Мътака

    4 3 Отговор
    Тя има нужда от секс, за да се справи със стреса.

    16:51 05.04.2026

  • 53 спомен

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Бат Венце Сикаджията":

    Така е.Помним на времето скандалите око женитбата.Майка и и баща и категорично не я даваха,не и разрешиха,но тя се омъжи на инат за този алкохолик.Три пъти световен шампион?!!Колко жени по света могат да се похвалят?

    18:18 05.04.2026

  • 54 буля

    3 2 Отговор
    Хубавите ябълки прасетата ги ядат-народна поговорка.

    18:23 05.04.2026

  • 55 Запознат

    1 0 Отговор
    Не си позволявайте да оплювате Мария - толкова ужасии е преживяла с Михайлов, че е изкупила вината си, ако има изобщо такава.

    18:38 05.04.2026

  • 56 Най успялата българска гимнастичка

    1 1 Отговор
    И може би най красивата , за съжаление се е влюбила в неблагодарен пияница

    Коментиран от #59

    19:56 05.04.2026

  • 57 Галя

    1 2 Отговор
    Някои коментари са толкова злобни и пошли че не е за вярване.починал е човек и то човек който е бил в отбор какъвто втори няма да има.ако не можеш да кажеш нещо свястно и добро просто мълчи и не пиши.бог да прости Боби Михайлов и съболезнования на близките му.

    20:33 05.04.2026

  • 58 Бат Венце Сикаджията

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Финес":

    Да като във филм на Марио Салиери е. Толкова е изискана.

    22:09 05.04.2026

  • 59 Бат Венце Сикаджията

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Най успялата българска гимнастичка":

    Светла Вуцова също е много красива, и се беше омъжила за малката овча глава. Жените не разсъждават с оная си работа, затова логика не търси а по скоро интереси. И Перукан и малката овча глава са грозни като мъже.

    22:14 05.04.2026

  • 60 Бат Венце Сикаджията

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Тоболд":

    С Анцунг от Илиянци.

    22:28 05.04.2026

