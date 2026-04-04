Мария Петрова развълнува България с трогателен жест след опелото на Борислав Михайлов

Вълнуваща сцена се разигра пред столичния храм „Света София“, където стотици се събраха, за да отдадат последна почит на легендарния вратар Борислав Михайлов. Сред множеството изпъкна фигурата на неговата съпруга – изключителната Мария Петрова, която с благороден жест и дълбоко емоционални думи докосна сърцата на всички присъстващи.

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика се появи облечена в класическо черно, следвайки българските традиции за траур. Със сведена глава и сълзи в очите, Мария Петрова се поклони пред събралите се фенове, приятели и близки, които бяха дошли да изпратят един от най-обичаните спортисти на България.

С треперещ глас тя изрази своята благодарност към всички, които споделиха болката и подкрепата си в този труден момент.

„Благодаря!“, прозвуча нейното послание, което отекна като ехо сред множеството и предизвика вълна от съчувствие и аплодисменти.

Този искрен жест на признателност и уважение не остана незабелязан и се превърна в символ на силата и обичта, които обединяват хората в скръбта.

Не само Мария Петрова, но и синът на Борислав Михайлов – Николай Михайлов, отдаде почит към баща си и към всички, които бяха дошли да се сбогуват с футболната легенда. Сълзи, аплодисменти и спомени изпълниха пространството пред храма, докато България се прощаваше с един от своите герои, без когото славното лято на 1994 година нямаше да бъде същото.