ЦСКА с 11-а поредна победа над Берое Стара Загора

4 Април, 2026 21:33 1 421 8

  • цска-
  • берое-
  • първа лига-
  • футбол-
  • стара загора-
  • резултати-
  • спортни новини-
  • класиране-
  • голове-
  • дузпа

"Червените" спечелиха гостуването си с класически резултат

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА постигна убедителна победа с 3:0 над домакините от Берое Стара Загора, в среща от 28-ия кръг на Първа лига. Успехът е единадесети пореден за "червените" над този съпервик във всички турнири.

Само четири минути след първия съдийски сигнал Джеймс Ето’о изпрати прецизно центриране, а капитанът Андриан Лапеня се извиси над защитата и с мощен удар с глава откри резултата – 1:0 за гостите.

Берое опита да отговори, но късметът не бе на тяхна страна. В 24-ата минута Алехандро Пиедраита създаде напрежение пред вратата на ЦСКА, но Макс Ебонг пропусна да реализира от изгодна позиция, след като получи подарък от вратаря Артур Мота.

В 28-ата минута Марко Борнино се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но стражът на "армейците" демонстрира отличен рефлекс и запази преднината на своя отбор. Малко по-късно Хуан Пинеда също опита късмета си, но отново Лапоухов бе непробиваем.

В 35-ата минута страстите на терена се нажежиха, след като домакините поискаха дузпа за игра с ръка на Лапеня. Реферът обаче остана непреклонен, а и след консултация с ВАР решението не бе променено.

Втората част донесе още повече емоции за привържениците на ЦСКА.

В 81-ата минута резервата Исак Соле отне топката и с елегантен пас намери Мохамед Брахими, който овладя на гърди и с хладнокръвен удар удвои аванса на гостите – 2:0.

Само четири минути по-късно Брахими си изкара пети жълт картон за сезона, което ще го извади от следващия двубой срещу Монтана.

В добавеното време Йоанис Питас бе съборен в наказателното поле от Исмаел Ферер, а съдията посочи бялата точка. Самият Питас реализира дузпата и оформи класическия резултат – 3:0 за ЦСКА.

С този успех "армейците" се изкачиха на четвърта позиция във временното класиране с 52 точки, докато Берое остава в опасната зона на 14-о място с едва 22 пункта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Къде е белчев

    4 2 Отговор
    Тъжна работа

    Коментиран от #2, #8

    21:36 04.04.2026

  • 2 Така де

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е белчев":

    А къде е Хубчев, благодарение на когото Берое беше отбор, а не спаринг партньор!

    21:56 04.04.2026

  • 3 Артилерист

    10 2 Отговор
    Берое е нагледен пример за състоянието на бг футбола. Заралии имаха една от най-добрите школи, от която излизаха перфектни футболисти като Жеков, Петков и др, а сега отбора е пълен с ръждясали печки. Същото се отнася и за ръководството на БФС. За него важи приказката на Борисов за Плевнелиев, че и магаре да бил вързал пред президентството пак щели да го изберат, но в случая става дума, че президента на БФС трябва да е от Левски...

    Коментиран от #7

    22:01 04.04.2026

  • 4 Някой

    4 3 Отговор
    Пропуснат червен картон за спиране на изскачащ сам срещу вратаря. После пропусната дузпа при умишлено сваляне на ръката, да е на пътя на топката.

    22:49 04.04.2026

  • 5 Има ли цска-ри

    7 6 Отговор
    Имаше ли дузпа? Просто питам.Станахте по-зле от Левски.Жалкари!!!!! И на вас не ви е ясно защо играете.....

    22:51 04.04.2026

  • 6 Червена Пералня

    4 1 Отговор
    няма съдия, няма вар, ако така се става шампион, съдбата си знае работата

    23:47 04.04.2026

  • 7 Футболисти на ЦСКА и Берое

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Артилерист":

    Георги Димитров – Джеки, Петър Жеков, Стойчо Младенов

    Играчите днес:
    БЕРОЕ: 1. Мота, 4. Костантини, 3. Саломони, 23. Сона, 12. Валверде, 32. Варела, 7. Пинеда, 8. Боргнино, 11. Ферер, 25. Мигел, 15. Аларкон
    ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 77. Пиедраита, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой

    01:14 05.04.2026

  • 8 Защо да е тъжна?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е белчев":

    Стадион: "Берое" Зрители: 3567

    "Иначе двата тима не включиха нито един българин сред титулярите, а първият такъв се появи в игра чак в 87-ата минута."

    01:25 05.04.2026

