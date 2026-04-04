ЦСКА с 11-а поредна победа над Берое Стара Загора

ЦСКА постигна убедителна победа с 3:0 над домакините от Берое Стара Загора, в среща от 28-ия кръг на Първа лига. Успехът е единадесети пореден за "червените" над този съпервик във всички турнири.
Само четири минути след първия съдийски сигнал Джеймс Ето’о изпрати прецизно центриране, а капитанът Андриан Лапеня се извиси над защитата и с мощен удар с глава откри резултата – 1:0 за гостите.
Берое опита да отговори, но късметът не бе на тяхна страна. В 24-ата минута Алехандро Пиедраита създаде напрежение пред вратата на ЦСКА, но Макс Ебонг пропусна да реализира от изгодна позиция, след като получи подарък от вратаря Артур Мота.
В 28-ата минута Марко Борнино се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но стражът на "армейците" демонстрира отличен рефлекс и запази преднината на своя отбор. Малко по-късно Хуан Пинеда също опита късмета си, но отново Лапоухов бе непробиваем.
В 35-ата минута страстите на терена се нажежиха, след като домакините поискаха дузпа за игра с ръка на Лапеня. Реферът обаче остана непреклонен, а и след консултация с ВАР решението не бе променено.
Втората част донесе още повече емоции за привържениците на ЦСКА.
В 81-ата минута резервата Исак Соле отне топката и с елегантен пас намери Мохамед Брахими, който овладя на гърди и с хладнокръвен удар удвои аванса на гостите – 2:0.
Само четири минути по-късно Брахими си изкара пети жълт картон за сезона, което ще го извади от следващия двубой срещу Монтана.
В добавеното време Йоанис Питас бе съборен в наказателното поле от Исмаел Ферер, а съдията посочи бялата точка. Самият Питас реализира дузпата и оформи класическия резултат – 3:0 за ЦСКА.
С този успех "армейците" се изкачиха на четвърта позиция във временното класиране с 52 точки, докато Берое остава в опасната зона на 14-о място с едва 22 пункта.
1 Къде е белчев
21:36 04.04.2026
2 Така де
До коментар #1 от "Къде е белчев":А къде е Хубчев, благодарение на когото Берое беше отбор, а не спаринг партньор!
21:56 04.04.2026
3 Артилерист
22:01 04.04.2026
7 Футболисти на ЦСКА и Берое
До коментар #3 от "Артилерист":Георги Димитров – Джеки, Петър Жеков, Стойчо Младенов
Играчите днес:
БЕРОЕ: 1. Мота, 4. Костантини, 3. Саломони, 23. Сона, 12. Валверде, 32. Варела, 7. Пинеда, 8. Боргнино, 11. Ферер, 25. Мигел, 15. Аларкон
ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 77. Пиедраита, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой
01:14 05.04.2026
8 Защо да е тъжна?
До коментар #1 от "Къде е белчев":Стадион: "Берое" Зрители: 3567
"Иначе двата тима не включиха нито един българин сред титулярите, а първият такъв се появи в игра чак в 87-ата минута."
01:25 05.04.2026