ЦСКА с 11-а поредна победа над Берое Стара Загора

ЦСКА постигна убедителна победа с 3:0 над домакините от Берое Стара Загора, в среща от 28-ия кръг на Първа лига. Успехът е единадесети пореден за "червените" над този съпервик във всички турнири.

Само четири минути след първия съдийски сигнал Джеймс Ето’о изпрати прецизно центриране, а капитанът Андриан Лапеня се извиси над защитата и с мощен удар с глава откри резултата – 1:0 за гостите.

Берое опита да отговори, но късметът не бе на тяхна страна. В 24-ата минута Алехандро Пиедраита създаде напрежение пред вратата на ЦСКА, но Макс Ебонг пропусна да реализира от изгодна позиция, след като получи подарък от вратаря Артур Мота.

В 28-ата минута Марко Борнино се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но стражът на "армейците" демонстрира отличен рефлекс и запази преднината на своя отбор. Малко по-късно Хуан Пинеда също опита късмета си, но отново Лапоухов бе непробиваем.

В 35-ата минута страстите на терена се нажежиха, след като домакините поискаха дузпа за игра с ръка на Лапеня. Реферът обаче остана непреклонен, а и след консултация с ВАР решението не бе променено.

Втората част донесе още повече емоции за привържениците на ЦСКА.

В 81-ата минута резервата Исак Соле отне топката и с елегантен пас намери Мохамед Брахими, който овладя на гърди и с хладнокръвен удар удвои аванса на гостите – 2:0.

Само четири минути по-късно Брахими си изкара пети жълт картон за сезона, което ще го извади от следващия двубой срещу Монтана.

В добавеното време Йоанис Питас бе съборен в наказателното поле от Исмаел Ферер, а съдията посочи бялата точка. Самият Питас реализира дузпата и оформи класическия резултат – 3:0 за ЦСКА.

С този успех "армейците" се изкачиха на четвърта позиция във временното класиране с 52 точки, докато Берое остава в опасната зона на 14-о място с едва 22 пункта.