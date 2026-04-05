30 години без Панайот Панайотов – Гацо

5 Април, 2026 12:26 1 477 4

Ангел Лазаров

Днес се навършват 30 години от кончината на една от най-значимите фигури в клубната история на ЦСКА – Панайот Панайотов-Гацо.

Той е роден на 30 декември 1930 г. в София. Юноша е на Спортист (София), а с екипа на ЦСКА (между 1950 и 1964 г.) става незаменима част от великия армейски отбор на Крум Милев. Облича червената фланелка в 291 мача в „А“ група, като отбелязва 69 гола. Става шампион на България цели 11 пъти (1951-1962), печели 4 пъти и Купата на съветската армия. Общо мачовете му за ЦСКА във всички турнири са 332.

Записва 45 мача и вкарва 5 гола в А националния отбор от 1952 до 1960 г., както и 5 мача за Б националния отбор. Играе за България на Олимпийските игри в Мелбърн, където печели бронзов медал.

Според мнозина Гацо Панайотов е най-силният български футболист през 50-те години на миналия век.

Той си отива от този свят на 5 април 1996 година.

Поклон пред светлата му памет!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 кой му дреме

    2 12 Отговор
    гацо бацо
    ЖИК ТАК

    12:33 05.04.2026

  • 2 КУМИРА НА ГУНДИ!

    11 2 Отговор
    Затова Гунди не е одобрен в ЦСКА ,заради Гацо !!!

    12:44 05.04.2026

  • 3 Светла

    14 0 Отговор
    Му памет! Бил е голям футболист.

    13:30 05.04.2026

  • 4 Пецата

    0 2 Отговор
    Даже не бех чул за тоя галфон разбираш ли 🤣

    23:01 05.04.2026

