30 години без Панайот Панайотов – Гацо

Днес се навършват 30 години от кончината на една от най-значимите фигури в клубната история на ЦСКА – Панайот Панайотов-Гацо.

Той е роден на 30 декември 1930 г. в София. Юноша е на Спортист (София), а с екипа на ЦСКА (между 1950 и 1964 г.) става незаменима част от великия армейски отбор на Крум Милев. Облича червената фланелка в 291 мача в „А“ група, като отбелязва 69 гола. Става шампион на България цели 11 пъти (1951-1962), печели 4 пъти и Купата на съветската армия. Общо мачовете му за ЦСКА във всички турнири са 332.

Записва 45 мача и вкарва 5 гола в А националния отбор от 1952 до 1960 г., както и 5 мача за Б националния отбор. Играе за България на Олимпийските игри в Мелбърн, където печели бронзов медал.

Според мнозина Гацо Панайотов е най-силният български футболист през 50-те години на миналия век.

Той си отива от този свят на 5 април 1996 година.

Поклон пред светлата му памет!