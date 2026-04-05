Левски се изправя срещу Добруджа в Добрич: Мисията – нова победа и затвърждаване на шампионския устрем

Добруджа Добрич приема устремения към титлата Левски в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Срещата започва точно в 17:00 часа.

Домакините от Добруджа се намират на 12-о място във временното класиране с актив от 25 точки. Тимът вече е сигурен участник в баражите за оставане в елита, тъй като изостава с цели 11 точки от осмия Ботев Пловдив. Последните пет мача донесоха смесени емоции за добричлии – три поражения и две победи, а головата разлика 21:37 ясно показва трудностите в защита. За съжаление, наставникът на домакините няма да може да разчита на ключовия централен защитник Джонатан Хуртадо, който е с контузия в глезена и ще пропусне остатъка от редовния сезон. Въпреки това, интересът към двубоя е огромен – билетите за правостоящи вече са в продажба, а атмосферата на стадиона се очаква да бъде наелектризираща.

Столичният гранд Левски продължава да впечатлява с изключителна форма и амбиция за шампионската титла. „Сините“ оглавяват класирането с 65 точки, на комфортна дистанция от девет пред втория Лудогорец. С внушителна голова разлика от 60:19, Левски демонстрира най-резултатното нападение и една от най-стабилните защити в първенството. След паузата за националните отбори, възпитаниците на треньора не са губили ритъм – три поредни победи са доказателство за постоянството им. Въпреки това, отборът ще бъде без наказания Акрам Бурас, а Мустафа Сангаре и Карл Фабиен все още се възстановяват от травми. Феновете на Левски ще могат да се сдобият с билети за гостуващия сектор в деня на мача, като продажбата стартира в 14:30 часа на касите на стадиона.

В първия сблъсък между двата тима през този сезон, игран на 25 октомври, Левски категорично надигра Добруджа с 3:0 на „Герена“.