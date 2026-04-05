Ламин Ямал напусна терена бесен, Флик го защити: Какво се случи след драмата Атлетико – Барселона? (ВИДЕО)

Вълнуващият сблъсък между Атлетико Мадрид и Барселона в Ла Лига се превърна в истински трилър, но не само резултатът прикова вниманието на феновете. След последния съдийски сигнал всички погледи се насочиха към младата сензация на каталунците – Ламин Ямал, който демонстрира бурни емоции и напусна терена видимо афектиран.

Барселона с героичен обрат, но Ямал остана разочарован

Въпреки че Барселона постигна ценна победа с 2:1 като гост и направи решителна крачка към шампионската титла, атмосферата в края на мача бе наелектризирана. В 87-ата минута Роберт Левандовски донесе успеха на „блаугранас“, но вместо радост, Ламин Ямал остана безучастен към празненствата. Телевизионните камери уловиха как Пау Кубарси се опитва да го утеши, но младокът не скри разочарованието си.

Флик: „Емоциите са част от играта

След последния съдийски сигнал, наставникът на Барселона Ханзи Флик се опита да поздрави Ямал, но бе посрещнат с хладно отношение. На пресконференцията след двубоя германският специалист коментира ситуацията с разбиране: „Не съм напълно наясно какво точно се случи, но това е футболът – емоциите кипят, особено в толкова важни мачове. Ламин даде всичко от себе си, опита да отбележи още един гол. Това е похвално. Понякога не всичко върви по план, но той винаги е на разположение и се раздава докрай. За мен това е най-важното“, заяви Флик.

Каталунците гледат напред към нови предизвикателства

Въпреки напрежението, треньорският щаб на Барселона остава концентриран върху следващите битки. Флик изрази увереност, че младият талант бързо ще преодолее разочарованието и ще бъде готов за предстоящите срещи: „Имаме три дни за подготовка преди следващия мач. Шампионската лига е на хоризонта и съм сигурен, че Ламин ще бъде в по-добро настроение“, допълни наставникът.

Lamine Yamal y su reacción tras el partido contra el Atlético de Madrid#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oetwEYVll8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 4, 2026