Ламин Ямал напусна терена бесен, Флик го защити: Какво се случи след драмата Атлетико – Барселона? (ВИДЕО)

Ламин Ямал напусна терена бесен, Флик го защити: Какво се случи след драмата Атлетико – Барселона? (ВИДЕО)

5 Април, 2026 18:33 2 694 9

Младата сензация на каталунците беше видимо афектиран

Ламин Ямал напусна терена бесен, Флик го защити: Какво се случи след драмата Атлетико – Барселона? (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващият сблъсък между Атлетико Мадрид и Барселона в Ла Лига се превърна в истински трилър, но не само резултатът прикова вниманието на феновете. След последния съдийски сигнал всички погледи се насочиха към младата сензация на каталунците – Ламин Ямал, който демонстрира бурни емоции и напусна терена видимо афектиран.

Барселона с героичен обрат, но Ямал остана разочарован

Въпреки че Барселона постигна ценна победа с 2:1 като гост и направи решителна крачка към шампионската титла, атмосферата в края на мача бе наелектризирана. В 87-ата минута Роберт Левандовски донесе успеха на „блаугранас“, но вместо радост, Ламин Ямал остана безучастен към празненствата. Телевизионните камери уловиха как Пау Кубарси се опитва да го утеши, но младокът не скри разочарованието си.

Флик: „Емоциите са част от играта

След последния съдийски сигнал, наставникът на Барселона Ханзи Флик се опита да поздрави Ямал, но бе посрещнат с хладно отношение. На пресконференцията след двубоя германският специалист коментира ситуацията с разбиране: „Не съм напълно наясно какво точно се случи, но това е футболът – емоциите кипят, особено в толкова важни мачове. Ламин даде всичко от себе си, опита да отбележи още един гол. Това е похвално. Понякога не всичко върви по план, но той винаги е на разположение и се раздава докрай. За мен това е най-важното“, заяви Флик.

Каталунците гледат напред към нови предизвикателства

Въпреки напрежението, треньорският щаб на Барселона остава концентриран върху следващите битки. Флик изрази увереност, че младият талант бързо ще преодолее разочарованието и ще бъде готов за предстоящите срещи: „Имаме три дни за подготовка преди следващия мач. Шампионската лига е на хоризонта и съм сигурен, че Ламин ще бъде в по-добро настроение“, допълни наставникът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    19 4 Отговор
    Тоя ще приключи като Божинката талантлив но глупав.

    19:00 05.04.2026

  • 2 Специалиста

    27 2 Отговор
    Това прекрасно момче, слязло от палмата, и дошло в Европа да "рита топка" се мисли вече за Марадона. И е трудно за човек да разбере какви чувства бушуват в първобитната му душа

    Коментиран от #3

    19:02 05.04.2026

  • 3 Да-а

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Специалиста":

    Добре казано. Адмирации.

    19:41 05.04.2026

  • 4 Пустиня(к)

    13 0 Отговор
    Не знам за вазе, ма аз чух да го освиркват.

    19:47 05.04.2026

  • 5 Феномено

    11 0 Отговор
    Ханзи, сложи му три мача "треньорска контузия" на малкия наглец и после като те пита що не играе и ти така го подмини.

    20:35 05.04.2026

  • 6 Ицето

    9 1 Отговор
    Повечето пишещи сме гледали Меси, Роналдо Феномена, Роналдо, Роналдинньо, Ривалдо, Даже лигльото Неймар, и много други уникални за постовете си футболисти, някой сме виждали и Марадона като млади футболисти, всичките скромни, без претенции и звездомания, играещи за самата игра и публиката, но такова нагло леке не сме виждали. А ако така кара ще последва съдбата на Марио Балотели.

    Коментиран от #7

    21:30 05.04.2026

  • 7 говориш за скормоност

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ицето":

    без претенции а споменаваш кристияно роналдо??? ти сериозно ли? по-голям нагляр и надут пуяк несъм виждал във футбола дори балотели неможе да му се опре на глезотията единсъвено вивнисиус конкурира с кристияно по наглост !

    22:13 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дика

    1 0 Отговор
    Ами така е като заплатата на хлапето е доста по голяма от на треньора, минава покрай него и вика бате бегай оттука, бе.

    02:22 06.04.2026

