Читателите на ФАКТИ смятат, че Испания ще спечели Световното първенство

Остават два дни до началото на Световното първенство по футбол, което за първи път в историята ще се проведе в три държави: САЩ, Мексико и Канада.
ФИФА извърши и друга голяма промяна: вместо обичайните 32 отбора, в надпреварата ще участват 48. Това означава повече мачове и повече емоции за футболните фенове по света.
ФАКТИ попита своите читатели в анкета кой е големият фаворит за спечелване на първенството. Откроява се един отбор: Испания.
29% от гласувалите смятат, че именно Испания ще спечели купата на 19 юли. На второ място се нарежда Бразилия, която е избрана от 18% от гласувалите в анкетата.
Германия и Франция събират по 9% от вота. Ако не сте гласували, може да го направите ТУК.
Испания е сред основните фаворити за Световното първенство, защото разполага с отличен баланс между млади звезди и опитни лидери, силна халфова линия и дълбок състав. Испанците спечелиха Европейското първенство преди две години с впечатляваща игра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може и да спечелят,
11:19 09.06.2026
2 Старчо Сарача
11:20 09.06.2026
3 Съжалявам да Ви разочаровам
Приятно гледане и не си губете времето и парите да залагате защото Вар и Съдията решават всичко.🤣😁😝❤️🇺🇸
Може би Бай Дончо, кой знае?
Коментиран от #5
11:33 09.06.2026
4 Драги ми Смехурко
11:38 09.06.2026
5 Главната причина Държава от
До коментар #3 от "Съжалявам да Ви разочаровам":Южна Америка да спечели Световното по Футбол е че €вро Отборите не могат да играят пълноценен Футбол на Американската Жега, също и на Мексиканската Жега а летата в Америка са убийствени, на бачкане лятно време обикновен работник изпива около 7 литра течности, вода, гейторейд, пауърейд, и айстий, и всякакви други бъркочи, това само за да можеш да се движиш, не да тичащ 90 минути нон стоп.
Когато въздухът стане готов да бъде срязан с нож, когато поемаш дъх и чувстваш че няма облекчение, когато въздухът е плътен като бетон и листата и околната зеленина са вкаменени няма да ви е до футбол, без значение колко ви плащат.
11:44 09.06.2026
6 Само Държава от Южна Америка
11:47 09.06.2026