Читателите на ФАКТИ смятат, че Испания ще спечели Световното първенство

Остават два дни до началото на Световното първенство по футбол, което за първи път в историята ще се проведе в три държави: САЩ, Мексико и Канада.

ФИФА извърши и друга голяма промяна: вместо обичайните 32 отбора, в надпреварата ще участват 48. Това означава повече мачове и повече емоции за футболните фенове по света.

ФАКТИ попита своите читатели в анкета кой е големият фаворит за спечелване на първенството. Откроява се един отбор: Испания.

29% от гласувалите смятат, че именно Испания ще спечели купата на 19 юли. На второ място се нарежда Бразилия, която е избрана от 18% от гласувалите в анкетата.

Германия и Франция събират по 9% от вота. Ако не сте гласували, може да го направите ТУК.

Испания е сред основните фаворити за Световното първенство, защото разполага с отличен баланс между млади звезди и опитни лидери, силна халфова линия и дълбок състав. Испанците спечелиха Европейското първенство преди две години с впечатляваща игра.