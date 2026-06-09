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Читателите на ФАКТИ смятат, че Испания ще спечели Световното първенство

Читателите на ФАКТИ смятат, че Испания ще спечели Световното първенство

9 Юни, 2026 11:10 425 6

  • световно първенство-
  • анкета-
  • футбол-
  • испания-
  • факти.бг

29% от гласувалите смятат, че именно Испания ще спечели купата на 19 юли

Читателите на ФАКТИ смятат, че Испания ще спечели Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остават два дни до началото на Световното първенство по футбол, което за първи път в историята ще се проведе в три държави: САЩ, Мексико и Канада.

ФИФА извърши и друга голяма промяна: вместо обичайните 32 отбора, в надпреварата ще участват 48. Това означава повече мачове и повече емоции за футболните фенове по света.

ФАКТИ попита своите читатели в анкета кой е големият фаворит за спечелване на първенството. Откроява се един отбор: Испания.

29% от гласувалите смятат, че именно Испания ще спечели купата на 19 юли. На второ място се нарежда Бразилия, която е избрана от 18% от гласувалите в анкетата.

Германия и Франция събират по 9% от вота. Ако не сте гласували, може да го направите ТУК.

Испания е сред основните фаворити за Световното първенство, защото разполага с отличен баланс между млади звезди и опитни лидери, силна халфова линия и дълбок състав. Испанците спечелиха Европейското първенство преди две години с впечатляваща игра.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може и да спечелят,

    3 0 Отговор
    ама не по футбол.

    11:19 09.06.2026

  • 2 Старчо Сарача

    4 0 Отговор
    Е те този път нема да е Испания!

    11:20 09.06.2026

  • 3 Съжалявам да Ви разочаровам

    1 0 Отговор
    (и тва ако е дума но) Световното по Футбол ще бъде спечелено от, готови ли сте да чуете присъдата,😁⚽️🤣, и така Световното по Футбол ще бъде спечелено от Латино Американски Отбор/Държава, Бразилия/Аржентина/Мексико, Англия са аутсйдери, Германия/Франция или Германия/Испания играят за 3 и 4 място.
    Приятно гледане и не си губете времето и парите да залагате защото Вар и Съдията решават всичко.🤣😁😝❤️🇺🇸
    Може би Бай Дончо, кой знае?

    Коментиран от #5

    11:33 09.06.2026

  • 4 Драги ми Смехурко

    0 0 Отговор
    Португалия ще спечели

    11:38 09.06.2026

  • 5 Главната причина Държава от

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съжалявам да Ви разочаровам":

    Южна Америка да спечели Световното по Футбол е че €вро Отборите не могат да играят пълноценен Футбол на Американската Жега, също и на Мексиканската Жега а летата в Америка са убийствени, на бачкане лятно време обикновен работник изпива около 7 литра течности, вода, гейторейд, пауърейд, и айстий, и всякакви други бъркочи, това само за да можеш да се движиш, не да тичащ 90 минути нон стоп.
    Когато въздухът стане готов да бъде срязан с нож, когато поемаш дъх и чувстваш че няма облекчение, когато въздухът е плътен като бетон и листата и околната зеленина са вкаменени няма да ви е до футбол, без значение колко ви плащат.

    11:44 09.06.2026

  • 6 Само Държава от Южна Америка

    0 0 Отговор
    може да играе истински Футбол при Американската Жега.

    11:47 09.06.2026

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