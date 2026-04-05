Лудогорец се изправя срещу ЦСКА 1948 в битка за пета поредна победа в Първа лига

Лудогорец се изправя срещу ЦСКА 1948 в битка за пета поредна победа в Първа лига

5 Април, 2026 13:51 1 111 0

Първата среща между двата тима през сезона предложи на зрителите цели девет гола

Лудогорец се изправя срещу ЦСКА 1948 в битка за пета поредна победа в Първа лига - 1
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец приема ЦСКА 1948 на стадион "Хювефарма Арена" в ключов сблъсък от 28-ия кръг на Първа лига. Двубоят започва в 19:30 часа.

Разградчани, които в момента заемат втората позиция в класирането с актив от 56 точки, са устремени към пета поредна победа в шампионата. "Орлите" демонстрират впечатляваща форма, като след равенството 1:1 срещу Локомотив Пловдив, записаха четири последователни успеха, сред които и престижни победи над Левски и ЦСКА. Головата разлика на Лудогорец е внушителна – 54:19, а по време на паузата в първенството тимът надделя и в приятелски мач срещу Фарул Констанца с 3:2.

Гостите от ЦСКА 1948 също се намират в отлична серия и дишат във врата на домакините, изоставайки само с три точки. "Червените" могат да се похвалят с баланс от 45 отбелязани и 28 допуснати гола, а в последните пет срещи имат четири победи и едно равенство. На 21 март те се наложиха драматично с 3:2 над Локомотив София в Бистрица, затвърждавайки амбициите си за челните места.

Феновете със сигурност помнят зрелищния двубой между двата тима от есента, когато на 27 октомври ЦСКА 1948 излезе победител в голов трилър с резултат 5:4. Очакванията са и този път да станем свидетели на оспорвана битка, изпълнена с емоции и красиви попадения.


