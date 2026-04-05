Драма до последен дъх: Добруджа не се даде на Левски

В истински футболен трилър на стадион „Дружба“ в Добрич, Добруджа и Левски завършиха при зрелищно равенство 2:2 в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Срещата предложи на феновете буря от емоции, особено в заключителните минути, когато головете валяха един след друг.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване и липса на чисти голови положения. Домакините от Добруджа демонстрираха повече настойчивост, като на няколко пъти поставиха под напрежение защитата на „сините“. Най-близо до попадение бе Ди Матео Ловрич, който след центриране от статично положение стреля опасно, но топката профуча покрай гредата на Светослав Вуцов.

Левски отговори с опасен корнер в края на първата част, но Георги Аргилашки остана непреодолим.

След почивката интригата се разгоря с пълна сила. В 63-ата минута Ангел Ангелов центрира прецизно, а Антон Иванов – юноша на Левски, засече с глава. След рикошет в Кристиан Макун топката се озова във вратата на гостите, а Вуцов остана безпомощен – 1:0 за Добруджа.

В 85-ата минута Майкон получи жълт картон, който ще го извади от следващите два мача на Левски срещу Арда и ЦСКА поради натрупани картони.

Драмата тепърва започваше. Кристиан Димитров се превърна в герой за Левски, след като в 88-ата минута изравни резултата.

В добавеното време защитникът отново бе точен и донесе пълен обрат за „сините“, които вече се виждаха като победители.

Но съдбата имаше други планове. В деветата минута на продължението Ивайло Димитров от Добруджа изригна с фамозен удар от границата на наказателното поле, който не остави шанс на Вуцов и фиксира крайното 2:2 – попадение, което със сигурност ще претендира за гол на сезона.

След този драматичен развой Левски остава на върха в класирането с 66 точки, докато Добруджа заема 12-ата позиция с 26 пункта.