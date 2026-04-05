Драма до последен дъх: Добруджа не се даде на Левски

5 Април, 2026 19:14 2 843 41

Драма до последен дъх: Добруджа не се даде на Левски - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен трилър на стадион „Дружба“ в Добрич, Добруджа и Левски завършиха при зрелищно равенство 2:2 в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Срещата предложи на феновете буря от емоции, особено в заключителните минути, когато головете валяха един след друг.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване и липса на чисти голови положения. Домакините от Добруджа демонстрираха повече настойчивост, като на няколко пъти поставиха под напрежение защитата на „сините“. Най-близо до попадение бе Ди Матео Ловрич, който след центриране от статично положение стреля опасно, но топката профуча покрай гредата на Светослав Вуцов.

Левски отговори с опасен корнер в края на първата част, но Георги Аргилашки остана непреодолим.

След почивката интригата се разгоря с пълна сила. В 63-ата минута Ангел Ангелов центрира прецизно, а Антон Иванов – юноша на Левски, засече с глава. След рикошет в Кристиан Макун топката се озова във вратата на гостите, а Вуцов остана безпомощен – 1:0 за Добруджа.

В 85-ата минута Майкон получи жълт картон, който ще го извади от следващите два мача на Левски срещу Арда и ЦСКА поради натрупани картони.

Драмата тепърва започваше. Кристиан Димитров се превърна в герой за Левски, след като в 88-ата минута изравни резултата.

В добавеното време защитникът отново бе точен и донесе пълен обрат за „сините“, които вече се виждаха като победители.

Но съдбата имаше други планове. В деветата минута на продължението Ивайло Димитров от Добруджа изригна с фамозен удар от границата на наказателното поле, който не остави шанс на Вуцов и фиксира крайното 2:2 – попадение, което със сигурност ще претендира за гол на сезона.

След този драматичен развой Левски остава на върха в класирането с 66 точки, докато Добруджа заема 12-ата позиция с 26 пункта.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    10 10 Отговор
    Някви смотани ритнитопковци, разбираш ли🤣

    19:18 05.04.2026

  • 2 Раев

    46 7 Отговор
    Очертава се калъфка и тая година

    Коментиран от #21

    19:19 05.04.2026

  • 3 Някой

    7 9 Отговор
    Много шантав край на мача.

    Коментиран от #34

    19:22 05.04.2026

  • 4 Лост

    30 2 Отговор
    Вместо 15 точки разлика преди мача с Лудогорец днес може да останат 7.

    Коментиран от #11

    19:24 05.04.2026

  • 5 Георги

    36 4 Отговор
    Само добруджа,

    19:25 05.04.2026

  • 6 Митко Шопа

    40 5 Отговор
    В Подуене настана мъка.

    19:28 05.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Залива на Сан Франциско

    31 10 Отговор
    Лудогорец ще е шампион, а благодетелят на Лесни Дебелян отива в Алкатраз

    19:30 05.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пеев

    27 4 Отговор
    Загубихме титлата, ще загубим и изборите

    19:33 05.04.2026

  • 11 Мим

    23 3 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    Ами ще останат,щото в момента нямат никаква защита първо и второ и напред не са цъфнали.От доста време ги гледаме и се вижда,че изобщо два паса бъркат и повече назад .ако искаме да са шампиони много тудна работа.Това с такава игра....

    19:33 05.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 виктория

    25 6 Отговор
    контузения боклук Кристиян Димитров!!!!

    Коментиран от #23

    19:37 05.04.2026

  • 14 Файърфлай

    26 4 Отговор
    Когато останат четирите отбора накрая,ФК 1914 го очаква една много приятна компания-двете чорби и Лудогорец.Олеле,мале...

    19:39 05.04.2026

  • 15 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    13 4 Отговор
    Лески еропески!

    Коментиран от #18

    19:40 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Русе

    36 5 Отговор
    Добруджа изигра гyyвядата.И съдията не можа да помогне

    19:44 05.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Според мен

    24 6 Отговор
    Ясен Петров е следващия треньор на "Левски". С тази игра няма как да станат шампион . Веласкес е посредствен треньор,и такъв ще си остане. Не можеш да прахосаш разлика от 9-10 точки на финала. И да си пишеш в Автобиографията "шампион",не става. "Левски" играха "Дайчово хоро".

    Коментиран от #25

    19:49 05.04.2026

  • 20 Като

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Талисман":

    не разбираш, най-добре не пиши. Всички разбраха, само ти, не. За това България е в това състояние. Айде холъм.

    19:52 05.04.2026

  • 21 1914

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "Раев":

    Очертава се Литекс да играе с Лесичери за купата на България

    19:54 05.04.2026

  • 22 1914

    10 20 Отговор
    Само с Левски стадионите са пълни с проектите ще са нови но наполовина празни или пълни.....хохохо хихихи Левски вековен!!!

    Коментиран от #26

    19:56 05.04.2026

  • 23 Мангов

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "виктория":

    Той е от Аджисан махала в Пловдив

    19:56 05.04.2026

  • 24 Путин

    22 3 Отговор
    левскар съм, но не искам да ставаме шампиони! С тази игра ще ни пречукат от бой в Европа! Е може би няма да повторим "подвизите" при Делио Роси и Петър Хубчев, но пък кой знае...

    Коментиран от #27

    19:59 05.04.2026

  • 25 Юроuguoтс

    25 4 Отговор

    До коментар #19 от "Според мен":

    Лески все това дайчово играят.Преднината в точките е от съдиите!!!

    19:59 05.04.2026

  • 26 Не забравяй и съдиите

    22 4 Отговор

    До коментар #22 от "1914":

    ВековенЪuguoтЪ

    20:01 05.04.2026

  • 27 Дори да станете

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "Путин":

    Шампиони - Европа -ядец! Някои хора помнят доносите на бай Ганьо( Тодор Батков)когато ни накисна! Така , че....!?

    20:20 05.04.2026

  • 28 1914

    5 20 Отговор
    Уважаеми капацитети гледайте си проекта и не взимайте толкова навътре неизбежното-Левски шампион!!!

    Коментиран от #29

    20:22 05.04.2026

  • 29 Шампион

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "1914":

    Почти до края на редовният сезон

    20:29 05.04.2026

  • 30 Артилерист

    18 4 Отговор
    Синият мехур пак се спукал. Пак има син плач и дитирамби за терена, времето и късмета, дето са попречили, на иначе вечните победители, пак да победят. Отново синя мъка...

    20:54 05.04.2026

  • 31 Ханк

    20 5 Отговор
    Добруджа изтърва уеФски ! Гола вода са сините , гола вода …. Но има политическо решение да ги правят шампиони ……

    20:57 05.04.2026

  • 32 Морис

    11 4 Отговор
    Браво на Добруджа ! Другия път и Арда да направи х на Левски и загуба от ЦСКА и Лудогорец шампион за 15- път.

    Коментиран от #35

    21:29 05.04.2026

  • 33 Дика

    11 3 Отговор
    Играта я няма, играта. Няма игра щото няма нужните футболисти. А тях ги няма щото няма пари за достатъчно играчи и като количество, и като качество. Всичко е въпрос на пари и селекция, това е положението.

    21:43 05.04.2026

  • 34 Винкело

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Шантав, шантав, колко да е шантав мач? При 1:0 в 88 минута беше 67.0 за Левски, 1.17 за Добруджа, 10.0 за равен. При 1:2 в 96 минута беше 25.0 за равен, 1.03 за Левски. Папазки захлеби здраво.

    21:50 05.04.2026

  • 35 И какво от това

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Морис":

    След това Ференцварош и до тука само да не се падат с белгийски отбор че там цирка е пълен комплексарските селяни пак са се надъхали яко после загуби в Европа и главите надолу

    21:56 05.04.2026

  • 36 Шампион

    3 10 Отговор
    Левски показа че е непобеден.Равен не е победен.Движи се само напред

    Коментиран от #37

    22:18 05.04.2026

  • 37 Ромето Гнусев

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "Шампион":

    Доказа,че е отбор на властта. Тази власт си отива след 19.04.26. Милицията свърши, другари леФскари!.

    23:26 05.04.2026

  • 38 Айзомби

    5 2 Отговор
    Тея бастуни , как може да ги гледа някой , че дори и да им следи глупавите мачове незнам.

    23:27 05.04.2026

  • 39 Говедаров.

    6 2 Отговор
    Пак провал. Добре, че взеха точица

    23:31 05.04.2026

  • 40 Трътлю

    4 1 Отговор
    Обичам Добрич макар никога да не съм бил там.

    03:31 06.04.2026

  • 41 Баш Левскар

    3 1 Отговор
    С такава безлична и вяла игра моя любим отбор няма как да стане шампион!

    08:12 06.04.2026

