Драма до последен дъх: Добруджа не се даде на Левски

В истински футболен трилър на стадион „Дружба“ в Добрич, Добруджа и Левски завършиха при зрелищно равенство 2:2 в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Срещата предложи на феновете буря от емоции, особено в заключителните минути, когато головете валяха един след друг.
Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване и липса на чисти голови положения. Домакините от Добруджа демонстрираха повече настойчивост, като на няколко пъти поставиха под напрежение защитата на „сините“. Най-близо до попадение бе Ди Матео Ловрич, който след центриране от статично положение стреля опасно, но топката профуча покрай гредата на Светослав Вуцов.
Левски отговори с опасен корнер в края на първата част, но Георги Аргилашки остана непреодолим.
След почивката интригата се разгоря с пълна сила. В 63-ата минута Ангел Ангелов центрира прецизно, а Антон Иванов – юноша на Левски, засече с глава. След рикошет в Кристиан Макун топката се озова във вратата на гостите, а Вуцов остана безпомощен – 1:0 за Добруджа.
В 85-ата минута Майкон получи жълт картон, който ще го извади от следващите два мача на Левски срещу Арда и ЦСКА поради натрупани картони.
Драмата тепърва започваше. Кристиан Димитров се превърна в герой за Левски, след като в 88-ата минута изравни резултата.
В добавеното време защитникът отново бе точен и донесе пълен обрат за „сините“, които вече се виждаха като победители.
Но съдбата имаше други планове. В деветата минута на продължението Ивайло Димитров от Добруджа изригна с фамозен удар от границата на наказателното поле, който не остави шанс на Вуцов и фиксира крайното 2:2 – попадение, което със сигурност ще претендира за гол на сезона.
След този драматичен развой Левски остава на върха в класирането с 66 точки, докато Добруджа заема 12-ата позиция с 26 пункта.
11 Мим
До коментар #4 от "Лост":Ами ще останат,щото в момента нямат никаква защита първо и второ и напред не са цъфнали.От доста време ги гледаме и се вижда,че изобщо два паса бъркат и повече назад .ако искаме да са шампиони много тудна работа.Това с такава игра....
19:33 05.04.2026
20 Като
До коментар #18 от "Талисман":не разбираш, най-добре не пиши. Всички разбраха, само ти, не. За това България е в това състояние. Айде холъм.
19:52 05.04.2026
21 1914
До коментар #2 от "Раев":Очертава се Литекс да играе с Лесичери за купата на България
19:54 05.04.2026
22 1914
23 Мангов
До коментар #13 от "виктория":Той е от Аджисан махала в Пловдив
19:56 05.04.2026
25 Юроuguoтс
До коментар #19 от "Според мен":Лески все това дайчово играят.Преднината в точките е от съдиите!!!
19:59 05.04.2026
26 Не забравяй и съдиите
До коментар #22 от "1914":ВековенЪuguoтЪ
20:01 05.04.2026
27 Дори да станете
До коментар #24 от "Путин":Шампиони - Европа -ядец! Някои хора помнят доносите на бай Ганьо( Тодор Батков)когато ни накисна! Така , че....!?
20:20 05.04.2026
29 Шампион
До коментар #28 от "1914":Почти до края на редовният сезон
20:29 05.04.2026
34 Винкело
До коментар #3 от "Някой":Шантав, шантав, колко да е шантав мач? При 1:0 в 88 минута беше 67.0 за Левски, 1.17 за Добруджа, 10.0 за равен. При 1:2 в 96 минута беше 25.0 за равен, 1.03 за Левски. Папазки захлеби здраво.
21:50 05.04.2026
35 И какво от това
До коментар #32 от "Морис":След това Ференцварош и до тука само да не се падат с белгийски отбор че там цирка е пълен комплексарските селяни пак са се надъхали яко после загуби в Европа и главите надолу
21:56 05.04.2026
37 Ромето Гнусев
До коментар #36 от "Шампион":Доказа,че е отбор на властта. Тази власт си отива след 19.04.26. Милицията свърши, другари леФскари!.
23:26 05.04.2026
