Селта Виго триумфира след обрат срещу Валенсия

Селта Виго излезе победител срещу Валенсия с резултат 3:2 като гост в среща от 30-ия кръг на испанската Ла Лига. Мачът, игран на легендарния стадион "Местая", предложи на феновете пет попадения и незабравими моменти.

В 12-ата минута домакините от Валенсия откриха резултата чрез световния шампион с Аржентина Гуидо Родригес, който даде ранен аванс на "прилепите" и вдъхна надежда на публиката за успех.

След почивката обаче, Селта Виго демонстрира характер и борбен дух. Само в рамките на четири минути гостите обърнаха развоя на срещата. В 56-ата минута Илайш Мориба възстанови равенството, а малко по-късно, в 60-ата, Фернандо Лопес изведе галисийците напред с прецизен удар.

В 81-ата минута Вилиот Сведберг затвърди превъзходството на Селта, реализирайки трети гол за своя тим и сякаш сложи точка на спора.

В добавеното време Гуидо Родригес отново се разписа за Валенсия, оформяйки крайното 2:3, но времето не стигна на домакините за нов обрат.

С този ценен успех Селта Виго се изкачи на шеста позиция във временното класиране с актив от 44 точки, докато Валенсия остава на 13-о място с 35 пункта.