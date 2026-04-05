Атлетико Мадрид настоява за яснота: ВАР отново под прицел след спорно решение срещу Барселона

5 Април, 2026 22:37 5 460 0

Страстите в лагера на „дюшекчиите“ не стихват

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голямо недоволство заля Атлетико Мадрид след последния им сблъсък с Барселона на стадион „Метрополитано“. Страстите в лагера на „дюшекчиите“ не стихват, а напрежението между клуба и съдийската комисия ескалира след спорна намеса на ВАР, която промени хода на двубоя от Ла Лига.

В центъра на бурята се оказа ситуация с Жерард Мартин от каталунския тим. Първоначално главният съдия Бускетс Ферер извади червен картон за футболиста на Барса, но след консултация с видеоасистентите решението бе смекчено до жълт картон – ход, който предизвика бурни реакции и остри критики от страна на Атлетико.

Ръководството на мадридчани не остана безучастно и официално поиска обяснение от Техническия комитет на съдиите (CTA). От клуба настояват за прозрачност относно критериите, по които се взимат решения при идентични игрови ситуации. Те припомнят, че само преди няколко кръга, при подобен инцидент в мача между Бетис и Райо Валекано, съдията не се поколеба да изгони Валентин Гомес за аналогично нарушение срещу Андрей Рациу.

„Как да се борим наравно, когато правилата се тълкуват различно всеки път?“, питат от Атлетико.

От клуба подчертават, че ВАР би трябвало да се намесва само при очевидни грешки, но на практика се наблюдава противоречиво прилагане на технологията, което води до объркване и разочарование сред играчи, треньори и фенове.

Мадридският гранд изрази и опасения, че съдиите във ВАР стаята не само не помагат на колегите си на терена, но дори им вредят с противоречивите си решения.

„Дано ги защитават така, както ние защитаваме нашите хора“, гласи официалната позиция на клуба.

Това не е първият случай, в който Атлетико се чувства ощетен от съдийски решения в ключови мачове – само за последните два кръга те твърдят, че са станали жертва на спорни отсъждания именно срещу Реал Мадрид и Барселона.

Треньорът Диего Симеоне също не скри разочарованието си и призова Техническия комитет на съдиите да даде публично и недвусмислено обяснение за случилото се.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

