Фенербахче надви Бешикташ с дузпа в 101-ата минута

Двубоят между Фенербахче и Бешикташ от 28-ия кръг на турската Суперлига се превърна в истински трилър, който ще остане дълго в паметта на феновете. Домакините от Фенербахче триумфираха с минималното 1:0, а победният гол падна буквално в последните секунди на срещата – след изпълнение на дузпа в 101-ата минута!

През второто полувреме напрежението на стадиона достигна връхната си точка. В 56-ата минута „жълто-сините“ ликуваха след автогол на Гьокхан Саздагъ, но радостта им бе краткотрайна – ВАР се намеси и попадението бе отменено поради засада.

Кулминацията настъпи в добавеното време, когато съдията отново се допита до видеоповторенията. След внимателен преглед бе отсъдена дузпа в полза на Фенербахче. С огромна отговорност към бялата точка застана националът Керем Актюроглу, който хладнокръвно реализира и донесе безценните три точки на своя тим.

Този успех изстреля Фенербахче на второ място във временното класиране с 63 точки – само на една зад лидера Галатасарай, който изненадващо отстъпи на Трабзонспор. Интригата в челото се засилва, тъй като и Трабзонспор вече има 63 пункта и заема третата позиция. Бешикташ остава четвърти с 52 точки.