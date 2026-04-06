Малмьо и Янис Карабельов започнаха сезона в Швеция с точка

6 Април, 2026 09:27 566 1

Тимът завърши 1:1 като гост на Йоргрите

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Янис Карабельов стартира с равенство новия сезон в шведската Алсвенскан, след като неговият Малмьо завърши 1:1 като гост на Йоргрите в първия кръг на шампионата.

Карабельов започна сред титулярите на Малмьо, затвърждавайки доверието на треньорския щаб, което си спечели след трансфера си от сръбския Партизан през зимния прозорец. Българският полузащитник вече бе записал пълни 90 минути във всеки от четирите двубоя за Купата на Швеция, а сега получи шанс да се изяви и в първенството. Той остана на терена до 62-ата минута, когато бе заменен от Кенан Бушуладжич.

Домакините от Йоргрите поведоха в резултата чрез Антон Андреасон, който се разписа в 51-ата минута и донесе радост на местната публика. Малмьо обаче не се предаде и в 73-ата минута Ерик Ботхайм възстанови равенството, оформяйки крайното 1:1.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янис

    1 0 Отговор
    ми звучи по скоро като грък

    09:37 06.04.2026

